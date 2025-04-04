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  4. «Нас ждет финал Динамо – Шахтер». Известный эксперт – о жеребьевке Кубка
Кубок Украины
04 апреля 2025, 19:13 |
521
0

«Нас ждет финал Динамо – Шахтер». Известный эксперт – о жеребьевке Кубка

Киевляне, по мнению Олега Федорчука, в полуфинале сыграют экспериментальным составом

04 апреля 2025, 19:13 |
521
0
«Нас ждет финал Динамо – Шахтер». Известный эксперт – о жеребьевке Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

3 апреля определились полуфинальные пары Кубка Украины по футболу: «Буковина» – «Динамо» и «Полесье» – «Шахтер».

Известный футболист, тренер, а ныне – авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от хода событий в кубковом турнире и сделал прогноз на полуфинальные противостояния:

– В четвертьфиналах сенсаций не произошло: победили команды, которые специалисты считали фаворитами. Хотя я не думал, что борьба в каждой из пар будет такой напряженной. В частности, в Ровно ближе к победе вообще были футболисты «Вереса», но не реализовали свои голевые моменты.

– Чем вы объясните, что в отличие от остальных участников динамовцы в поединке с «Рухом» выставили с первых минут экспериментальный состав?

– По-моему, киевляне очень рисковали, начав без лидеров. У львовьян хватало возможности, чтобы наказать гостей за легкомыслие. Но уже не первый раз в ключевые моменты у подопечных Виталия Пономарева прицел оказался сбит.

В общем, решающую роль сыграло высокое индивидуальное мастерство в отдельных эпизодах «звезд» клубов-победителей. В той же «Александрии» сбалансированный состав, однако в нем не хватает лидера, который бы в нужный момент решал судьбу матча. Хотя следует признать, что «горожане» прибавили по сравнению с прошлым сезоном.

– Кому вы отдаете предпочтение в полуфинальных парах?

– Несмотря на то, что «Полесье» стало неудобным соперником для «Шахтера» и будет играть дома, все же шансы на победу выше у «горняков» – 55 на 45.

Что касается противостояния «Буковины» с «Динамо», то здесь фаворит очевиден – киевляне, тем более что черновицкая команда из-за несоответствия местного стадиона необходимым требованиям вынуждена будет принимать гранда на нейтральном поле.

– Кстати, будут ли помнить наставники «Динамо» и «Шахтера» при определении составов, что через три дня их подопечные сойдутся в очередном Классическом – в 26 туре УПЛ?

– Все будет зависеть от того, с каким наследием динамовцы и «горняки» подойдут к полуфинальным баталиям. Скорее всего, киевляне 23 апреля снова бросят в бой экспериментальный состав, как несколько дней назад с Рухом. Убежден, что в «Динамо» не забыли, что их ближайший преследователь не «Шахтер», а «Александрия», еще не потерявшая шансы на «золото» чемпионата.

В конце концов то, что «Динамо» будет играть с «Буковиной» резервным составом, не должно вводить в заблуждение. Как для внутренней арены у киевлян длинная скамейка запасных, неплохие исполнители и можно экспериментировать. Тем более что визави только мечтает об элитном дивизионе.

Поэтому я склонен к тому, что 14 мая в Житомире мы станем свидетелями еще одного Классического – в финале Кубка Украины, – считает Федорчук.

Ранее сообщалось, что главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после победы над ровным «Вереском» в 1/4 финала Кубка Украины.

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Источник: в обновленном Кубке Украины клубы УПЛ будут играть с 1/32 финала
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Буковина Черновцы Олег Федорчук инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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