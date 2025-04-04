Руслан ДЕДУХ: «Я не могу назвать игру с Динамо принципиальной»

Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо» в 23 туре Украинской Премьер-лиги.

– Уже была возможность проанализировать причины поражения от Александрии и готовимся к противостоянию с Динамо. Нам еще во многом надо работать. К сожалению, допустили очень грубую ошибку во время стандарта. Однако также стоит отметить соперника, который заслуженно занимает второе место.

Я не могу назвать игру с Динамо принципиальной из-за того, что обе команды из Киева. Для нас сейчас каждая игра важна и принципиальна. Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с Александрией начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с Динамо, но уже с первых минут.

В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии. Динамо не прощает ошибок, поэтому следует играть максимально внимательно и дисциплинированно. В психологическом плане уже привыкли к УПЛ, привыкли к скоростям элитного дивизиона. Думаю, что в плане психологии игра второго круга против Динамо будет для нас проще.

В апреле четыре матча сыграем в Киеве, и это хорошо для нашей команды. Однако все равно каждая игра будет сложной, с борьбой до последней минуты.

Мы двигаемся от матча к матчу. Необходимо набирать как можно больше очков и дальше смотреть в турнирную таблицу. Благодарны болельщикам за поддержку. Для нас это очень важно. Хотим пригласить вас на ближайшие матчи против Динамо и Колоса, – сказал Руслан.