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Кубок Украины
04 апреля 2025, 15:43 |
1056
3

«Кто бы сомневался». Реакция фанов на полуфинальные пары Кубка Украины

В полуфинал Кубка Украины вышли «Шахтер», «Динамо», «Полесье» и «Буковина»

04 апреля 2025, 15:43 |
1056
3
«Кто бы сомневался». Реакция фанов на полуфинальные пары Кубка Украины
ФК Шахтер

По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Украины. «Шахтер» сыграет с «Полесьем», а киевское «Динамо» встретится с «Буковиной».

«Буковина» осталась единственным представителем Первой лиги в Кубке Украины. Многие считают жребий легким для «Динамо». В вою очередь «Шахтер» сыграет с «Полесьем», которому проиграл оба матча в текущем сезоне (0:1; 0:1).

Andreii Pavlov: Кто бы сомневался. 100% слепой жребий.

А M: Ну ясно, мы эту команду обыграть не можем в принципе.

Богдан Тимчук: Извините, я сейчас буду материться, но, и твою дивизию, которого фига снова Полесье. Это кабзда. Нам снова выпадает один из самых сильных соперников, тогда как для ДК снова самые простые варианты. Зашибись жеребьевка. Спасибо, Михайленко.

Yuriy: Снова Динамо с жеребьевкой повезло.

Alex Gaspacio: Ахахахах, ну кто бы сомневался, что Динамо вытащат простейшего соперника)))

I'm Dimitri: Я так понимаю для фанатов Шахтера честный жребий был бы только в том случае, если бы их клуб играл с Буковиной. Все остальное – протягивают Динамо в финал, 100% «слепой» жребий и т.д.....))

Bogdan: Идеально. Ждем Полесье, которое пройдет Шахтер.

Саша: Блин, как же хочется увидеть все-таки финал Полесье – Буковина. Это было бы интересно и исторично.

VadyaMetal: Буковина – красавцы! Вряд ли пройдет Динамо, но для скромного клуба из Черновцов дойти до полуфинала Кубка во времена Независимой Украины – это историческое достижение.

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Шахтер Донецк Полесье Житомир Динамо Киев Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу реакция болельщиков жеребьевка Кубка Украины жеребьевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 3
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didora
Для чого ці балачки про жереб??? Жеребкування відбувалося у прямому ефірі. Всі бачили його. Є нарікання, то кажіть які??? Єдине що може бути так це помічання кульок! Але ж ніхто нічого не помітив. В кульки поклали назви команд, кульки висипали в чашу, перемішали, витягли. (Деталі опускаємо). Якщо в когось є претензії, то називайте КОНКРЕТНО!!!! Які??? А то аби базікати "сліпий жереб", або ще щось. Треба по ділу - факти!
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+1
DK2025
Спорт уа, а кроме реакции фанов самого загорелого (во всех смыслах) клуба, можно ещё посты фанов других клубов выложить?
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0
T-800
ЗА КЛАСИЧНІ БУКОВИНА ПРОТИ ПОЛІССЯ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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0
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