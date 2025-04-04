«Кто бы сомневался». Реакция фанов на полуфинальные пары Кубка Украины

По итогам жеребьевки определились полуфинальные пары Кубка Украины. «Шахтер» сыграет с «Полесьем», а киевское «Динамо» встретится с «Буковиной».

«Буковина» осталась единственным представителем Первой лиги в Кубке Украины. Многие считают жребий легким для «Динамо». В вою очередь «Шахтер» сыграет с «Полесьем», которому проиграл оба матча в текущем сезоне (0:1; 0:1).

Andreii Pavlov: Кто бы сомневался. 100% слепой жребий.

А M: Ну ясно, мы эту команду обыграть не можем в принципе.

Богдан Тимчук: Извините, я сейчас буду материться, но, и твою дивизию, которого фига снова Полесье. Это кабзда. Нам снова выпадает один из самых сильных соперников, тогда как для ДК снова самые простые варианты. Зашибись жеребьевка. Спасибо, Михайленко.

Yuriy: Снова Динамо с жеребьевкой повезло.

Alex Gaspacio: Ахахахах, ну кто бы сомневался, что Динамо вытащат простейшего соперника)))

I'm Dimitri: Я так понимаю для фанатов Шахтера честный жребий был бы только в том случае, если бы их клуб играл с Буковиной. Все остальное – протягивают Динамо в финал, 100% «слепой» жребий и т.д.....))

Bogdan: Идеально. Ждем Полесье, которое пройдет Шахтер.

Саша: Блин, как же хочется увидеть все-таки финал Полесье – Буковина. Это было бы интересно и исторично.

VadyaMetal: Буковина – красавцы! Вряд ли пройдет Динамо, но для скромного клуба из Черновцов дойти до полуфинала Кубка во времена Независимой Украины – это историческое достижение.