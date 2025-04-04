«Скажу откровенно». Олейник объяснил переход в любительский клуб

Бывший игрок национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал, почему решил присоединиться к любительскому клубу «Авангард» (Лозова).

– Денис, расскажите, как Гладкий уговорил вас перейти в Авангард?

– Я нахожусь на стажировке в Александрии, набираюсь опыта и учусь в плане тренерской работы. Что касается Авангарда, то Саня меня набрал и попросил помочь команде. Мы очень хорошо знаем друг друга, ведь раньше вместе выступали. Я ответил Гладкому, что по возможности буду приезжать на игры Авангарда и постараюсь помочь.

У команды из Лозовой во втором круге восемь игр, но я не уверен, что сыграю во всех матчах. У меня еще параллельно тренерские курсы. 14 апреля в Киеве начинается вторая сессия на получение лицензии А. Скажу откровенно, для меня приоритет – это тренерская работа.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).