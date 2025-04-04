«Это Лига Европы». Бущан оценил уровень чемпионата Саудовской Аравии

Украинский голкипер саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан оценил игрок чемпионата Саудовской Аравии.

– В чемпионате Саудовской Аравии играют звезды европейского футбола, которые уже сделали себя в Европе и перешли туда. Можно ли чемпионат Саудовской Аравии считать топовым или он еще не дорос до этого? Интенсивность не столь высока?

– Интенсивность не такова, потому что здесь немного сложные погодные условия. То, что я чувствую – это уровень Лиги Европы, крепкая Лига Европы на 100%. К большому сожалению, он сильнее чемпионата Украины, потому что здесь есть разница в качестве, какие игроки здесь играют, какие они принимают решения. Здесь в каждой команде веселые нападающие, надо быть постоянно готовым, потому что в каждой игре у меня минимум 2-3 выхода один на один.

– Ты просматривал чемпионат Саудовской Аравии, понимал, куда ты едешь?

– Когда мне сообщили, что есть такой вариант, я стал следить. Помню, что первую игру, в которой я сыграл, у меня была ухмылка до того момента, когда я не пропустил. Чемпионат технический, люди играют как местные, так и легионеры. Атмосфера на каждом стадионе прикольна.

– А это не ветеранский футбол?

– Сейчас, когда уже температура 40 градусов – да, – сказал Бущан.