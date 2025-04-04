Ман Сити обвиняет АПЛ в искажении правил в пользу Арсенала и еще 3 клубов

«Манчестер Сити» обвинил Английскую Премьер-лигу в искажении правил в пользу «Арсенала» и еще 3 клубов, сообщает The Times.

По информации источника, клуб из Манчестера в судовом процесе подал документ о недовольстве изменением правил касательно правил спонсорства.

В новом исковом заявлении, поданном «Ман Сити» в независимый трибунал в конце прошлого месяца, они жалуются, что «Арсенал», а также «Брайтон», «Эвертон» и «Лестер Сити» получили несправедливое преимущество.

«Горожане» утверждают, что акционерные займы, когда владельцы одалживают клубам деньги в размере сотен миллионов фунтов в этих четырех клубах не рассматривались так же, как и другие сделки с ассоциированными сторонами (APT), например, спонсорские сделки с компаниями, связанными с владельцами клубов.

«Манчестер Сити» утверждает, что «Арсенал» получил от акционеров займы на сумму примерно 259 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2022/23, «Брайтон» – 406,5 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2021/22, «Эвертон» – 450 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2022/23, а «Лестер» – 265 миллионов фунтов стерлингов в сезона 2021/22

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола нашел замену де Брюйне.