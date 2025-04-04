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  4. Ман Сити обвиняет АПЛ в искажении правил в пользу Арсенала и еще 3 клубов
Англия
04 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:44
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0

Ман Сити обвиняет АПЛ в искажении правил в пользу Арсенала и еще 3 клубов

Кажется, что о 115 нарушениях пока что можно позабыть

04 апреля 2025, 13:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 13:44
310
0
Ман Сити обвиняет АПЛ в искажении правил в пользу Арсенала и еще 3 клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Этихад

«Манчестер Сити» обвинил Английскую Премьер-лигу в искажении правил в пользу «Арсенала» и еще 3 клубов, сообщает The Times.

По информации источника, клуб из Манчестера в судовом процесе подал документ о недовольстве изменением правил касательно правил спонсорства.

В новом исковом заявлении, поданном «Ман Сити» в независимый трибунал в конце прошлого месяца, они жалуются, что «Арсенал», а также «Брайтон», «Эвертон» и «Лестер Сити» получили несправедливое преимущество.

«Горожане» утверждают, что акционерные займы, когда владельцы одалживают клубам деньги в размере сотен миллионов фунтов в этих четырех клубах не рассматривались так же, как и другие сделки с ассоциированными сторонами (APT), например, спонсорские сделки с компаниями, связанными с владельцами клубов.

«Манчестер Сити» утверждает, что «Арсенал» получил от акционеров займы на сумму примерно 259 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2022/23, «Брайтон» – 406,5 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2021/22, «Эвертон» – 450 миллионов фунтов стерлингов в сезоне 2022/23, а «Лестер» – 265 миллионов фунтов стерлингов в сезона 2021/22

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола нашел замену де Брюйне.

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Манчестер Сити Брайтон Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Лестер
Даниил Кирияка Источник: The Times
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