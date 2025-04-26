Гвардиола нацелился на суперзвезду Барсы. Известна сумма трансфера
Пеп рассчитывает заполучить Рафинью
Английский «Манчестер Сити» рассчитывает купить одного из главных фаворитов на Золотой мяч 2025.
По информации портала Transferfeed, наставник «горожан» одобрил трансфер лучшего бомбардира текущего розыгрыша Лиги чемпионов Рафиньи из «Барселоны». «Манчестер Сити» готов предложить за футболиста 80 миллионов евро. Контракт бразильца с каталонцами действует до лета 2027 года.
В этом сезоне на счету Рафинья выдающаяся статистика, в 48 матчах он забил 28 голов и сделал 22 ассиста.
Ранее сообщалось, что Рафинья и «Барса» ведут переговоры о продлении контракта.
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