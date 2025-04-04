Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Консейсау на выход. Милан составил список кандидатов на пост тренера
Италия
04 апреля 2025, 12:38 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:45
490
1

Консейсау на выход. Милан составил список кандидатов на пост тренера

Руководство клуба хочет перемен

04 апреля 2025, 12:38 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:45
490
1
Консейсау на выход. Милан составил список кандидатов на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

Руководство «Милана» недовольно работой португальского специалиста Сержиу Консейсау, поэтому представители клуба составили список кандидатов на пост тренера команды со следующего сезона.

В перечень специалистов вошли Антонио Конте (тренер «Наполи»), Роберто Де Дзерби (тренер «Марселя»), Винченцо Итальяно (тренер «Болоньи») и находящийся без работы Массимилиано Аллегри.

Ожидается, что Консейсау покинет «Милан» по завершению сезона, поскольку ни специалист, ни руководство не получили положительных впечатлений от сотрудничества.

В турнирной таблице чемпионата Италии «дьяволы» занимают девятую строчку, имея в активе всего 47 баллов. Дистанция к еврокубковой зоне составляет пять пунктов.

По теме:
Дженоа – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Ман Сити и Челси поборются за сербского вратаря. Он когда-то был в МЮ
Милан чемпионат Италии по футболу Сержиу Консейсау Серия A Антонио Конте Роберто Де Дзерби Винченцо Итальяно Массимилиано Аллегри
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Футбол | 03 апреля 2025, 22:13 14
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд

«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ

Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Футбол | 04 апреля 2025, 12:42 3
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату

Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию

ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04.04.2025, 07:55
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Футбол | 03.04.2025, 14:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
Футбол | 04.04.2025, 14:03
«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
«Он договорился». Аматорский клуб подписал экс-футболиста сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Зрозуміли, що з португальцями діла не буде, але пізно. Вирішили обирати серед місцевих
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55 1
Бокс
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 39
Футбол
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
02.04.2025, 11:07 4
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем