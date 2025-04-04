Консейсау на выход. Милан составил список кандидатов на пост тренера
Руководство клуба хочет перемен
Руководство «Милана» недовольно работой португальского специалиста Сержиу Консейсау, поэтому представители клуба составили список кандидатов на пост тренера команды со следующего сезона.
В перечень специалистов вошли Антонио Конте (тренер «Наполи»), Роберто Де Дзерби (тренер «Марселя»), Винченцо Итальяно (тренер «Болоньи») и находящийся без работы Массимилиано Аллегри.
Ожидается, что Консейсау покинет «Милан» по завершению сезона, поскольку ни специалист, ни руководство не получили положительных впечатлений от сотрудничества.
В турнирной таблице чемпионата Италии «дьяволы» занимают девятую строчку, имея в активе всего 47 баллов. Дистанция к еврокубковой зоне составляет пять пунктов.
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