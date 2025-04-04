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  4. «Много критики». Степаненко дал совет Реброву после провала в Лиге наций
Турция
04 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:34
412
0

«Много критики». Степаненко дал совет Реброву после провала в Лиге наций

Тарас заявил, что Сергея Реброва много критикуют, но тренер должен привыкнуть к этому

04 апреля 2025, 11:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:34
412
0
«Много критики». Степаненко дал совет Реброву после провала в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко высказал свое мнение по поводу наставника «сине-желтых» Сергея Реброва. Футболист заявил, что результаты национальной сборной в отборе на ЧМ-2026 станут решающими для тренера.

«Ребров был классным футболистом, игравшим в хороших командах, где прессинг со стороны болельщиков был тоже не маленьким. Как тренер, он не первый год уже сборную тренирует. Также мы, кто участвовал в матче с Румынией (0:3 на Евро-2024, – ред.), пережили давление.

Это тяжело, много критики, но это тренерская судьба. Если ты не можешь выносить прессинг, не можешь отвергать негатив и видеть что-то конструктивное и позитивное, то ты не сможешь дальше работать тренером. Думаю, что Станиславович понимает это.

Думаю, его работу будут оценивать по итогам игры в отборе на ЧМ-2026. Если пройдем туда, это будет большим успехом, и никто ничего не скажет. Если нет, то будет тяжело», – отметил Степаненко.

В отборе на ЧМ-2026 национальная сборная Украины сыграет против Франции, Исландии и Азербайджана. Стартовый матч в отборе подопечные Сергея Реброва проведут 5 сентября против Франции.

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Тарас Степаненко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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