«Много критики». Степаненко дал совет Реброву после провала в Лиге наций

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко высказал свое мнение по поводу наставника «сине-желтых» Сергея Реброва. Футболист заявил, что результаты национальной сборной в отборе на ЧМ-2026 станут решающими для тренера.

«Ребров был классным футболистом, игравшим в хороших командах, где прессинг со стороны болельщиков был тоже не маленьким. Как тренер, он не первый год уже сборную тренирует. Также мы, кто участвовал в матче с Румынией (0:3 на Евро-2024, – ред.), пережили давление.

Это тяжело, много критики, но это тренерская судьба. Если ты не можешь выносить прессинг, не можешь отвергать негатив и видеть что-то конструктивное и позитивное, то ты не сможешь дальше работать тренером. Думаю, что Станиславович понимает это.

Думаю, его работу будут оценивать по итогам игры в отборе на ЧМ-2026. Если пройдем туда, это будет большим успехом, и никто ничего не скажет. Если нет, то будет тяжело», – отметил Степаненко.

В отборе на ЧМ-2026 национальная сборная Украины сыграет против Франции, Исландии и Азербайджана. Стартовый матч в отборе подопечные Сергея Реброва проведут 5 сентября против Франции.