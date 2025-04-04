БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Украинский вратарь рассказал, как перешел из «Динамо» в «Аль-Шабаб»
Украинский вратарь Георгий Бущан рассказал, как происходил его переход из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб»:
«В эту зиму, в это трансферное окно я уже никуда не собирался. Честно. До этого во время каждого трансферного окна я себе мечтал куда-то перейти, поиграть в нормальном чемпионате, попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Таких предложений не было, потому что для людей из Европы у меня уже и возраст был, и надо было за меня деньги платить, поэтому я не был интересен для клубов, как другие игроки. Мне не 20, мне не 25. Такие трансферы, как у меня, происходят, когда команде нужен уже готовый вратарь. На это трансферное окно я ничего не собирался. Так случилось, что Вадим Шаблий меня набрал. Говорит: «Есть такое». Я говорю: «Давай». Он говорит: «Надо будет рубиться с президентом». Я говорю: «Ну давай».
Все было нормально, мне пошли навстречу. Потому что это была для меня возможность. Президент пошел мне навстречу, потому что я что-то сделал для клуба, столько лет я был в клубе. За мной был человек, который готов меня заменить, не будет никакой разницы в воротах».
Ранее Георгий Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины на мартовские матчи.
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