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  4. БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Саудовская Аравия
04 апреля 2025, 10:30 |
1060
1

БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»

Украинский вратарь рассказал, как перешел из «Динамо» в «Аль-Шабаб»

04 апреля 2025, 10:30 |
1060
1
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Украинский вратарь Георгий Бущан рассказал, как происходил его переход из киевского «Динамо» в саудовский «Аль-Шабаб»:

«В эту зиму, в это трансферное окно я уже никуда не собирался. Честно. До этого во время каждого трансферного окна я себе мечтал куда-то перейти, поиграть в нормальном чемпионате, попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Таких предложений не было, потому что для людей из Европы у меня уже и возраст был, и надо было за меня деньги платить, поэтому я не был интересен для клубов, как другие игроки. Мне не 20, мне не 25. Такие трансферы, как у меня, происходят, когда команде нужен уже готовый вратарь. На это трансферное окно я ничего не собирался. Так случилось, что Вадим Шаблий меня набрал. Говорит: «Есть такое». Я говорю: «Давай». Он говорит: «Надо будет рубиться с президентом». Я говорю: «Ну давай».

Все было нормально, мне пошли навстречу. Потому что это была для меня возможность. Президент пошел мне навстречу, потому что я что-то сделал для клуба, столько лет я был в клубе. За мной был человек, который готов меня заменить, не будет никакой разницы в воротах».

Ранее Георгий Бущан отреагировал на невызов в сборную Украины на мартовские матчи.

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Георгий Бущан Игорь Суркис Вадим Шаблий Аль-Шабаб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Xvalenok03
Не от хорошей жизни бущан согласился к арабам поехать.
Или на пенсию заработать
Или сукисы достали.
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