Потеря для Забарного и Ко. Топ-клуб готовится выкупить тренера Борнмута

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется испанским тренером «Борнмута» Андони Ираолой, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает 42-летнего специалиста как замену главному тренеру команды Ангелосу Постекоглу. В контракте Андони прописана клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «шпоры» готовы выплатить.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в марте.