Англия04 апреля 2025, 11:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:57
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Потеря для Забарного и Ко. Топ-клуб готовится выкупить тренера Борнмута
«Тоттенхэм» нацелился на испанского специалиста
04 апреля 2025, 11:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:57
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Лондонский «Тоттенхэм» интересуется испанским тренером «Борнмута» Андони Ираолой, сообщает Football Insider.
По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает 42-летнего специалиста как замену главному тренеру команды Ангелосу Постекоглу. В контракте Андони прописана клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «шпоры» готовы выплатить.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в марте.
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