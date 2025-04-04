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Англия
04 апреля 2025, 11:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:57
702
0

Потеря для Забарного и Ко. Топ-клуб готовится выкупить тренера Борнмута

«Тоттенхэм» нацелился на испанского специалиста

04 апреля 2025, 11:14 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:57
702
0
Потеря для Забарного и Ко. Топ-клуб готовится выкупить тренера Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется испанским тренером «Борнмута» Андони Ираолой, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает 42-летнего специалиста как замену главному тренеру команды Ангелосу Постекоглу. В контракте Андони прописана клаусула в размере 10 миллионов евро, которую «шпоры» готовы выплатить.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в марте.

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Даниил Кирияка Источник: Football Insider
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