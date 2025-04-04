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04 апреля 2025, 10:01 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:24
548
1

Играл в рф, но выступил против Вучича. Видич поддержал сербских студентов

Некоторые обозреватели подозревают, что 43-летний экс-футболист не прочь попробовать силы в политике

04 апреля 2025, 10:01 | Обновлено 04 апреля 2025, 10:24
548
1
Играл в рф, но выступил против Вучича. Видич поддержал сербских студентов
ФК Манчестер Юнайтед. Неманья Видич

Еще каких-то пятнадцать лет назад серб Неманья Видич, выступавший в то время за «Манчестер Юнайтед», считался одним из сильнейших центрбеков мирового футбола. В рядах «красных дьяволов» балканский легионер за восемь с половиной лет выступлений выиграл 15 различных титулов и трофеев, став, в частности, победителем Лиги чемпионов-2007/08 и 5-кратным чемпионом английской Премьер-лиги.

В январе 2016-го Видич принял решение о завершении карьеры игрока и немедленно повесил бутсы на гвоздь, хотя у него еще оставался небольшой срок действия контракта с миланским «Интером». С тех пор о Неманья в большом футболе практически ничего не слышно, так как он решил не связывать свою дальнейшую жизнь с тренерским или агентским ремеслом, и лишь эпизодически упоминания о нем появляются в различных СМИ – чаще всего в связи с различного рода рейтингами АПЛ, где о Видиче не забывают вспоминать обозреватели.

Впрочем, на днях Видич напомнил о себе во весь голос, причем отнюдь не в футбольных вопросах. Неманья публично встал на сторону сербских студентов, продолжающих активные протесты против политики правительства и президента республики Александра Вучича.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что Сербия обязана воспользоваться «исторической возможностью», предоставленной ей нынешней ситуацией вокруг студенческих протестов. После массовых демонстраций, охвативших Сербию в последние месяцы и достигших все более значительного числа участников (например, 15 марта даже по официальным данным МВД Сербии на улицах Белграда собралось около 100 тысяч протестующих, хотя по оценкам наблюдателей и очевидцев даже эта сума занижена, причем в разы!), Неманья Видич также решил заявить о своей полной поддержке движения против националистического правительства Вучича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Президент Сербии Александр Вучич

«Впервые мы оказались в ситуации, которая подчеркивает, что новые поколения хотят жить в лучшем обществе, требуя более сильной системы ценностей. Определенным институтам предлагается нести политическую ответственность за нынешнее государство. И я думаю, что мы не можем упустить эту возможность», – заявил Видич в эфире телеканала N1, который позиционируется как главный независимый канал Сербии.

Для Видича это далеко не первые высказывания, связанные с поддержкой своих сограждан, которые протестуют против действия и решений нынешней власти. В декабре минувшего года Неманья так отреагировал на развивающиеся протесты: «Поддерживаю ли я молодежь, которая вышла на улицы? Каким бы я был отцом, если бы не поддерживал студентов Белграда?».

И в целом для Неманьи нынешняя ситуация отнюдь не первая, когда он явно оппонирует власти. Два года назад Видич сперва выставил, а впоследствии снял свою кандидатуру на пост главы Футбольного союза Сербии. Тогда легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» объяснил свое решение «враждебной конкуренцией» со стороны Драгана Джаича – 78-летнего функционера, который в прошлом в составе сборной Югославии становился вице-чемпионом Европы-1968, а ныне является близкой фигурой к правительству Вучича.

«К сожалению, – говорил тогда Видич, – буквально на каждом шагу на пути к посту президента Футбольного союза Сербии мне отчетливо давали понять, что у меня нет никаких шансов занять эту должность и изменить наш футбол».

Впрочем, сейчас ставки существенно возросли и на кону стоит не только футбол, но и дальнейшая судьба сербского государства. Видич, как и демонстранты, открыто выступает против политики пророссийского президента страны Александра Вучича, который, в свою очередь, публично обвиняет «западные силы» в подстрекательстве к протестам.

«Студенты показали, что они не применяют грубую силу, и когда они организовывали протесты, то затем убирали за собой и оставляли порядок, а не беспорядок. Не было разбито ни одного окна, не было создано никаких проблем, и именно так мы должны развивать это общество. Я не за анархию, я не за преследование друг друга на улицах. Я думаю, что государственные институты должны выполнять свою работу, и мы не должны позволять людям в капюшонах и определенным структурам атаковать наше будущее», – заявил Видич.

Поддержка протестующих со стороны столь значимых фигур как Видич является довольно важной для сербского гражданского общества. Например, еще 28 января на фоне митингов против власти в отставку с поста премьер-министра подал Милош Вучевич, и сейчас президент Вучич, под давлением извне, вынужден был объявить о начале консультаций со всеми политическими силами в вопросе формирования нового правительства. Впрочем, протестующие не ожидают от Вучича глобальных изменений и понимают, что с большой долей вероятности их попробуют задобрить «косметическими перестановками», не меняющими радикально систему к лучшему.

Getty Images/Global Images Ukraine

Именно поэтому сейчас на улицах Сербии призывают власть добровольно согласиться на досрочные выборы. Студенты считают, что только так можно изменить страну к лучшему, искоренив коррупцию и неэффективные институции, работающие под диктовку Вучича. Более того, многие политические обозреватели в Сербии считают, что нынешняя публичная поддержка студентов и протестующих со стороны Неманьи Видича говорит об одном – экс-центрбек «Манчестер Юнайтед», несмотря на полтора года проведенных ранее в россии (серб с лета 2004-го по начало 2006-го выступал за московский «спартак»), которая считается верным союзником Вучича, готов идти в большую политику, где уже будет не обороняться, как в футболе, а прямо атаковать конкурентов, которые из-за неэффективного управления по состоянию на текущий момент находятся под колоссальным прессингом своего же народа.

P.S. Массовые акции протеста в Сербии продолжаются вот уже несколько месяцев, а начались они еще в конце 2024-го. Впервые протестующие, среди которых поначалу были преимущественно студенты, вышли на акцию против правительства после обрушения бетонного навеса на вокзале города Нови-Сад. Из-за той трагедии погибло 15 человек, и по мнению демонстрантов, она случилась из-за тотальной коррупции, в которой погрязло сербское государство. Некачественный и халатный ремонт привел к обрушению конструкций на людей, после чего протестующие потребовали немедленной отставки президента и всего состава правительства.

После этого в Сербии начались акции запугивания студентов и профессоров университетов со стороны действующей власти, которые еще больше раззадорили протесты. В частности, буквально накануне тысячи демонстрантов прошлись маршами по четырем городам Сербии, требуя немедленно прекратить давление на гражданское общество. Помимо Белграда акции протеста затронули Нови-Сад, Крагуевац, находящийся в центре государства, и Ниш, расположенный на юге страны.

Президент Сербии Александр Вучич, которому приписывают явную пророссийскую позицию в международных отношениях, недавно выступил с резонансным заявлением, в котором дал понять, что, по его мнению, освобождение Югославии от немецкой оккупации по итогам Второй мировой войны стало возможным благодаря непосредственной борьбе собственной народно-освободительной армии, и лишь затем – при помощи советских войск, которую президент Сербии назвал «достаточно ограниченной». По мнению некоторых аналитиков, этими заявлениями Вучич пробует понравится американским властям во главе с президентом Дональдом Трампом, чтобы те помогли пресечь активное распространение протестных настроений среди сербского населения.

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Неманья Видич статьи эксклюзив Александар Вучич Сербия политика акция протеста Манчестер Юнайтед Спартак Москва
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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MaximusOne
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