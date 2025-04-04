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  4. Врач: «В Арсенале все травмы задней поверхности бедра привели к операции»
Англия
04 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:44
21
0

Врач: «В Арсенале все травмы задней поверхности бедра привели к операции»

Центрбек Габриэл Магальяес получил травму и выбыл до конца сезона

04 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:44
21
0
Врач: «В Арсенале все травмы задней поверхности бедра привели к операции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Магальяес

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про травму задньої поверхні стегна, яку отримав центрбек Арсенала Габріел Магальяес:

«Схоже, Габріел закінчив. Виглядає як «задня». Точно пропустить гру проти Реала, а далі треба дивитися, наскільки складним буде ушкодження. Загалом близько 3–5 тижнів пропускають гравці з незначним грейдом травми. Але, згадуючи які були останні травми задньої в Арсеналі (Хаверц, Сака), насторожуєшся, щоб не закінчилося операцією.

Оновлено: Габріел вилетів до кінця сезону! В це складно повірити, але повідомляють, що Габріелу також доведеться робити операцію. Всі три травми задньої за останні час в Арсеналі потребували операції: Хаверц, Сака, а тепер Габріел. Це точно ненормальний сценарій. Дуже цікаво буде розібратися, що там і як. Але це точно якась нездорова ситуація».

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Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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