Врач: «В Арсенале все травмы задней поверхности бедра привели к операции»

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповів про травму задньої поверхні стегна, яку отримав центрбек Арсенала Габріел Магальяес:

«Схоже, Габріел закінчив. Виглядає як «задня». Точно пропустить гру проти Реала, а далі треба дивитися, наскільки складним буде ушкодження. Загалом близько 3–5 тижнів пропускають гравці з незначним грейдом травми. Але, згадуючи які були останні травми задньої в Арсеналі (Хаверц, Сака), насторожуєшся, щоб не закінчилося операцією.

Оновлено: Габріел вилетів до кінця сезону! В це складно повірити, але повідомляють, що Габріелу також доведеться робити операцію. Всі три травми задньої за останні час в Арсеналі потребували операції: Хаверц, Сака, а тепер Габріел. Це точно ненормальний сценарій. Дуже цікаво буде розібратися, що там і як. Але це точно якась нездорова ситуація».