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Италия
04 апреля 2025, 05:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:30
649
0

Станет партнером Довбика. Форвард Ливерпуля следующий сезон проведет в Роме

Федерико Кьеза желает сменить клуб ради игровой практики

04 апреля 2025, 05:18 | Обновлено 04 апреля 2025, 05:30
649
0
Станет партнером Довбика. Форвард Ливерпуля следующий сезон проведет в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза вероятно проведет следующий сезон в «Роме».

Об этом сообщает издание La Repubblica.

По информации источника, «Рома» возьмет итальянца в аренду до конца следующего сезона.

Федерико Кьеза первую часть сезона лечился после травмы, а после восстановления не может войти в планы Арне Слота.

Форвард провел в футболке «Ливерпуля» 11 матчей и забил 2 мяча.

Потребность в новом форварде для «Ромы» возникла после травмы Пауло Дибалы, который может вернуться только в начале следующего сезона.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард нуждается в операции.

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Федерико Кьеза Ливерпуль Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Артем Довбик
Александр Сильченко Источник: La Repubblica
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