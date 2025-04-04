Станет партнером Довбика. Форвард Ливерпуля следующий сезон проведет в Роме
Федерико Кьеза желает сменить клуб ради игровой практики
27-летний итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза вероятно проведет следующий сезон в «Роме».
Об этом сообщает издание La Repubblica.
По информации источника, «Рома» возьмет итальянца в аренду до конца следующего сезона.
Федерико Кьеза первую часть сезона лечился после травмы, а после восстановления не может войти в планы Арне Слота.
Форвард провел в футболке «Ливерпуля» 11 матчей и забил 2 мяча.
Потребность в новом форварде для «Ромы» возникла после травмы Пауло Дибалы, который может вернуться только в начале следующего сезона.
Ранее стало известно, что аргентинский форвард нуждается в операции.
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