Станет партнером Довбика. Форвард Ливерпуля следующий сезон проведет в Роме

27-летний итальянский форвард «Ливерпуля» Федерико Кьеза вероятно проведет следующий сезон в «Роме».

Об этом сообщает издание La Repubblica.

По информации источника, «Рома» возьмет итальянца в аренду до конца следующего сезона.

Федерико Кьеза первую часть сезона лечился после травмы, а после восстановления не может войти в планы Арне Слота.

Форвард провел в футболке «Ливерпуля» 11 матчей и забил 2 мяча.

Потребность в новом форварде для «Ромы» возникла после травмы Пауло Дибалы, который может вернуться только в начале следующего сезона.

Ранее стало известно, что аргентинский форвард нуждается в операции.

