Большой лазарет у синих. У хавбека Челси случился рецидив травмы

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о новой травме в «Челси» – повреждение задней поверхности бедра получил полузащитник Ромео Лавия:

«Очередной рецидив травмы у Ромео Лавии. Перед переходом в «Челси» бельгиец сыграл 30 из 38 матчей за «Саутгемптон». Для сравнения: за два сезона в «Челси» Лавия провел 14 матчей, только 9 раз выходил в основе и лишь 7 раз сыграл более 45 минут. За 20 месяцев в клубе!

Все эти рецидивы – это одна и та же история – «задняя». Игрока постоянно беспокоит хамстринг, который никак не дает ему полноценно вернуться.

Очень напоминает историю Риса Джеймса, но настораживает другое – почему у Лавии это началось именно в «Челси». Учитывая список «хронических пациентов» в клубе (Рис Джеймс, Уэсли Фофана, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба), вызывает вопросы подход к восстановлению и управлению физиотерапией и медицинским процессом в клубе.

Скорее всего, постоянные перестановки в этом департаменте не позволяют «Челси» достичь стабильности в уровне травматизма команды».