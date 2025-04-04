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Германия
04 апреля 2025, 02:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:14
28
0

Дортмудская Боруссия не будет менять главного тренера летом

Нико Ковач будет работать с командой до конца следующего сезона

04 апреля 2025, 02:10 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:14
28
0
Дортмудская Боруссия не будет менять главного тренера летом
Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний хорватский наставник дортмундской «Боруссии» Нико Ковач заявил, что будет работать до конца следующего сезона.

Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

«Все почему-то думали, что я подписал контракт на полгода, но это не так. Моим требованием было полтора года, и мы именно так и подписали соглашение. Задача проста – добиться успеха», – прокомментировал Нико Ковач.

Хорватский тренер начал работу в немецком клубе 30 января 2025 года. Сообщалось, что Ковач является временным наставником и летом на эту должность могут пригласить другого специалиста.

Дортмундская «Боруссия» сейчас занимает 10-ю позицию в Бундеслиге, имея в активе 38 очков.

Ранее стали известны финалисты Кубка Германии. Главной сенсацией стал клуб из третьего дивизиона – «Арминия».

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чемпионат Германии по футболу Боруссия Дортмунд Нико Ковач тренеры
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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