Дортмудская Боруссия не будет менять главного тренера летом

53-летний хорватский наставник дортмундской «Боруссии» Нико Ковач заявил, что будет работать до конца следующего сезона.

Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.

«Все почему-то думали, что я подписал контракт на полгода, но это не так. Моим требованием было полтора года, и мы именно так и подписали соглашение. Задача проста – добиться успеха», – прокомментировал Нико Ковач.

Хорватский тренер начал работу в немецком клубе 30 января 2025 года. Сообщалось, что Ковач является временным наставником и летом на эту должность могут пригласить другого специалиста.

Дортмундская «Боруссия» сейчас занимает 10-ю позицию в Бундеслиге, имея в активе 38 очков.

Ранее стали известны финалисты Кубка Германии. Главной сенсацией стал клуб из третьего дивизиона – «Арминия».