Дортмудская Боруссия не будет менять главного тренера летом
Нико Ковач будет работать с командой до конца следующего сезона
53-летний хорватский наставник дортмундской «Боруссии» Нико Ковач заявил, что будет работать до конца следующего сезона.
Об этом сообщает издание Sky Sport Germany.
«Все почему-то думали, что я подписал контракт на полгода, но это не так. Моим требованием было полтора года, и мы именно так и подписали соглашение. Задача проста – добиться успеха», – прокомментировал Нико Ковач.
Хорватский тренер начал работу в немецком клубе 30 января 2025 года. Сообщалось, что Ковач является временным наставником и летом на эту должность могут пригласить другого специалиста.
Дортмундская «Боруссия» сейчас занимает 10-ю позицию в Бундеслиге, имея в активе 38 очков.
Ранее стали известны финалисты Кубка Германии. Главной сенсацией стал клуб из третьего дивизиона – «Арминия».
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