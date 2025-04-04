Энцо Фернандес установил интересное достижение в лондонском дерби

3 апреля лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» снова оказалось знаковым для Энцо Фернандеса.

24-летний аргентинский игрок «Челси» стал третьим полузащитником в истории клуба, который забил в ворота «Тоттенхэма» и дома, и на выезде в течение одного сезона Премьер-Лиги.

Первыми двумя были Роберто Ди Маттео в сезоне 1996/97 и Густаво Пойет в сезоне 1998/99.

Гол Энцо Фернандеса оказался единственным и победным в матче.

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 36 матчей и забил 6 голов. Также игрок отдал 9 результативных передач.

«Челси» одержало минимальную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 1:0.

