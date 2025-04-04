Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Пропустили очень плохой гол. Это разочаровывает»
В матче 30-го тура «Тоттенхэм» уступил «Челси»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги.
«Это была очень тяжелая игра. В принципе, на «Стэмфорд Бридж» всегда тяжело. Нам пришлось много бороться, чтобы оставаться в игре, и с этим команда справилась. Очень хорошо играл Викарио. Он сделал несколько хороших сейвов. При этом мы всегда остро атаковали.
Гол, который мы пропустили, – очень плохой. Это разочаровало команду, ведь именно из-за этого мы теряем важные очки. Но мы хорошо играли и после пропущенного мяча. Нам просто не хватило удачи.
Сейчас уже надо думать о следующем матче. В воскресенье мы принимаем «Саутгемптон». Надо набирать очки.
У меня нет претензий к самоотдаче, игроки боролись до конца. В воскресенье надо сделать так же, но немножко лучше», – прокомментировал Постекоглу.
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