Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Пропустили очень плохой гол. Это разочаровывает»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Это была очень тяжелая игра. В принципе, на «Стэмфорд Бридж» всегда тяжело. Нам пришлось много бороться, чтобы оставаться в игре, и с этим команда справилась. Очень хорошо играл Викарио. Он сделал несколько хороших сейвов. При этом мы всегда остро атаковали.

Гол, который мы пропустили, – очень плохой. Это разочаровало команду, ведь именно из-за этого мы теряем важные очки. Но мы хорошо играли и после пропущенного мяча. Нам просто не хватило удачи.

Сейчас уже надо думать о следующем матче. В воскресенье мы принимаем «Саутгемптон». Надо набирать очки.

У меня нет претензий к самоотдаче, игроки боролись до конца. В воскресенье надо сделать так же, но немножко лучше», – прокомментировал Постекоглу.