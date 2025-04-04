Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»

Британский журналист Дэйв Хендрик включил украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного в список игроков, на которых следовало обратить внимание «Ливерпулю» в летнее трансферное окно.

В последнем выпуске Another Podcast он отметил игру 22-летнего питомца киевского «Динамо»: «Он уже является одним из лучших защитников в чемпионате Англии».

Также Хендрик сравнил Забарного с лидером обороны «Манчестер Сити» Рубеном Диашем, но заявил, что украинец более мобильный. Журналист назвал Илью бесстрашным лидером с очень высоким потолком для прогресса.

Ранее сообщалось, что Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в марте.