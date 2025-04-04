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  4. Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»
Англия
04 апреля 2025, 02:29 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:33
79
0

Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»

Дэйв Хендрик высоко оценил игру украинского футболиста Борнмута

04 апреля 2025, 02:29 | Обновлено 04 апреля 2025, 02:33
79
0
Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Британский журналист Дэйв Хендрик включил украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного в список игроков, на которых следовало обратить внимание «Ливерпулю» в летнее трансферное окно.

В последнем выпуске Another Podcast он отметил игру 22-летнего питомца киевского «Динамо»: «Он уже является одним из лучших защитников в чемпионате Англии».

Также Хендрик сравнил Забарного с лидером обороны «Манчестер Сити» Рубеном Диашем, но заявил, что украинец более мобильный. Журналист назвал Илью бесстрашным лидером с очень высоким потолком для прогресса.

Ранее сообщалось, что Забарный претендует на звание лучшего игрока «Борнмута» в марте.

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Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Рубен Диаш Манчестер Сити
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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