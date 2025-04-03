Реал может потерять свою суперзвезду. Предлагают серьезную сумму

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается английским грандом как ключевая часть построения новой команды. «Манкунианцы» планируют предложить 100 миллионов евро за Федерико.

«Реал» не нуждается в срочных продажах, неизвестно, хватит ли 100 миллионов евро для того, что бы убедить руководство избавиться от игрока.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Реала» может предать свой клуб.