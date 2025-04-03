Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал может потерять свою суперзвезду. Предлагают серьезную сумму
Англия
03 апреля 2025, 23:33 |
805
0

Реал может потерять свою суперзвезду. Предлагают серьезную сумму

Федерико Вальверде привлекает внимание английского гранда

03 апреля 2025, 23:33 |
805
0
Реал может потерять свою суперзвезду. Предлагают серьезную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривается английским грандом как ключевая часть построения новой команды. «Манкунианцы» планируют предложить 100 миллионов евро за Федерико.

«Реал» не нуждается в срочных продажах, неизвестно, хватит ли 100 миллионов евро для того, что бы убедить руководство избавиться от игрока.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Реала» может предать свой клуб.

По теме:
ФОТО. Беллингем отписался от своей экс-любовницы. Роману конец
ФОТО. Экс-футболист МЮ может сесть в тюрьму на 2 года. Вердикт – скоро
Нужно принести жертву. Барселона продаст игрока ради контракта Ямаля
Федерико Вальверде Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Черноморца перенес операцию в Сербии
Футбол | 03 апреля 2025, 23:03 0
Игрок Черноморца перенес операцию в Сербии
Игрок Черноморца перенес операцию в Сербии

Сезон 2024/25 для футболиста полностью выпал из карьеры

ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Футбол | 03 апреля 2025, 07:20 46
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»

Андрей провел воспитательную беседу с юным болельщиком

Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Футбол | 03.04.2025, 17:11
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03.04.2025, 17:08
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Футбол | 03.04.2025, 07:50
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 61
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 8
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем