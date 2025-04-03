Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Реала может предать свой клуб. Клуб хочет от него избавиться
Испания
03 апреля 2025, 22:26 |
760
0

Защитник Реала может предать свой клуб. Клуб хочет от него избавиться

Фран Гарсия летом может сменить клуб

03 апреля 2025, 22:26 |
760
0
Защитник Реала может предать свой клуб. Клуб хочет от него избавиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб уже летом, сообщает todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист так и не убедил руководство и тренерский штаб «сливочных» своей игрой, потому в Мадриде нацелены на продажу игрока летом за 20 миллионов евро. Есть 3 варианта продолжения карьеры:

  • «Борнмут»: главный тренер команды Андони Ираола уже пересекался с Франом в «Райо Вальекано» и хотел бы видеть его в команде. Сделку может включать Дина Хейсена и доплату со стороны «Реала».
  • «Атлетико»: после игры за «Реал» болельщики могут оценить этот трансфер как предательство. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть Гарсию в команде, но высоки ценник является проблемным.
  • «Райо Вальекано»: возвращение в клуб, откуда он и перебрался к «сливочным», но переход усложняют финансовые запросы продающей стороны.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от одного из лучших игроков.

По теме:
ФОТО. Килиан Мбаппе встретился с Усэйном Болтом. Есть причина
«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет местный гранд
Фран Гарсия Борнмут Реал Мадрид Райо Вальекано Атлетико Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дин Хейсен
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Футбол | 03 апреля 2025, 17:11 9
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на третьего голкипера Франа Гонсалеса

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Футбол | 03 апреля 2025, 14:36 33
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Президента УАФ поддержало только 15 европейских стран-ассоциаций

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Футбол | 03.04.2025, 14:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Футбол | 03.04.2025, 22:01
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Бокс | 03.04.2025, 09:23
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55 1
Бокс
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем