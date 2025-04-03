Защитник Реала может предать свой клуб. Клуб хочет от него избавиться

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть клуб уже летом, сообщает todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист так и не убедил руководство и тренерский штаб «сливочных» своей игрой, потому в Мадриде нацелены на продажу игрока летом за 20 миллионов евро. Есть 3 варианта продолжения карьеры:

«Борнмут»: главный тренер команды Андони Ираола уже пересекался с Франом в «Райо Вальекано» и хотел бы видеть его в команде. Сделку может включать Дина Хейсена и доплату со стороны «Реала».

«Атлетико»: после игры за «Реал» болельщики могут оценить этот трансфер как предательство. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хочет видеть Гарсию в команде, но высоки ценник является проблемным.

«Райо Вальекано»: возвращение в клуб, откуда он и перебрался к «сливочным», но переход усложняют финансовые запросы продающей стороны.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отказался от одного из лучших игроков.