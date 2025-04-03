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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:04
349
0

Игрок Черноморца перенес операцию в Сербии

Сезон 2024/25 для футболиста полностью выпал из карьеры

03 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 03 апреля 2025, 23:04
349
0
Игрок Черноморца перенес операцию в Сербии
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

Непростое испытание выпало на долю полузащитника одесского «Черноморца» Артема Присяжнюка. Летом прошлого года он получил тяжелую травму крестообразной связки, после которой была операция и длительное восстановление. В марте, когда 19-летний футболист уже был близок к возвращению в строй, с ним случилась очередная неприятность на тренировке: неосторожное движение - и проявился рецидив старой травмы. Понадобилась повторная операция, которая была сделана за пределами Украины.

О своих нынешних делах Присяжнюк рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Сейчас я за границей, в Сербии, в одной из клиник Белграда мне уже была сделана операция на поврежденном колене. После хирургического вмешательства был отведен месяц на реабилитацию, поэтому большую часть апреля проведу в этой стране. Сейчас передвигаюсь с помощью костылей, поэтому чтобы в таком состоянии я не летал самолетом, и восстанавливаюсь в сербской столице. Нужно твердо встать на ноги, а дальше посмотрим.

– Как прошла операция? Надеюсь, удачно?

– Да. Все было супер. Делал операцию в Белграде у известного хирурга, у которого уже оперировались пациенты из Украины. Сейчас живу за городом в реабилитационном центре FTS Training для футболистов, который был создан знакомыми людьми, работавшими в сборной Бельгии физиотренером и реабилитологом. В этом центре занимаются игроки, которые тоже восстанавливаются после травм.

– За выступлениями своего нынешнего клуба следите?

– Конечно. Надеюсь, что ребята все же смогут переломить ход неудач и прервать безвыигрышную серию. Я верю в то, что у «Черноморца» будет все хорошо и команда останется в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер определился с футболистами, которые не входят в его планы и будут выступать в молодежной команде.

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Артем Присяжнюк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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