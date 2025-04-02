Два легионера и украинец. Кучер отправил в U-19 трех игроков Черноморца

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер определился с футболистами, которые не входят в планы наставника и будут выступать в молодежной команде.

Ранее Sport.ua сообщал, что в состав U-19 был отправлен 20-летний легионер из Таджикистана Хусрав Тоиров. Оказалось, что еще три футболиста тренируются с молодежной командой «Черноморца».

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Подопечные Александра Кучера набрали 15 баллов и занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. 5 апреля одесский клуб сыграет против черкасского ЛНЗ в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.