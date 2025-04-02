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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 10:53 | Обновлено 02 апреля 2025, 11:11
836
1

Два легионера и украинец. Кучер отправил в U-19 трех игроков Черноморца

Александр Кучер не рассчитывает на Райса, Робакидзе и Панчишина

02 апреля 2025, 10:53 | Обновлено 02 апреля 2025, 11:11
836
1
Два легионера и украинец. Кучер отправил в U-19 трех игроков Черноморца
ФК Черноморец. Анель Райс

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер определился с футболистами, которые не входят в планы наставника и будут выступать в молодежной команде.

Ранее Sport.ua сообщал, что в состав U-19 был отправлен 20-летний легионер из Таджикистана Хусрав Тоиров. Оказалось, что еще три футболиста тренируются с молодежной командой «Черноморца».

  • Арендованный у житомирского «Полесья» Богдан Панчишин, который так и не дебютировал в одесском коллективе
  • Грузинский полузащитник Робакидзе, трансфер которого утвердил бывший тренер Александр Бабич
  • Легионер из Панамы Анель Райс, который неплохо себя проявил в составе U-19 и в ближайшее время продолжит выступать в этой команде

Подопечные Александра Кучера набрали 15 баллов и занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. 5 апреля одесский клуб сыграет против черкасского ЛНЗ в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Александр Кучер Анель Райс Богдан Панчишин Черноморец Одесса U-19
Николай Титюк Источник: Telegram
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