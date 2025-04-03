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03 апреля 2025, 22:11 |
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Скандал в Болгарии. Оператора VAR застукали за ставками во время матча

Случай произошел в матче между софийскими ЦСКА и «Локомотивом»

03 апреля 2025, 22:11 |
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Скандал в Болгарии. Оператора VAR застукали за ставками во время матча
Скриншот с трансляции

2 апреля в матче 27-го тура Первой лиги Болгарии встречались софийские ЦСКА и «Локомотив» (1:0).

Еще до стартового свистка эта игра начала набирать скандальных оборотов. Во время представления арбитров системы VAR трансляция переключилась на комнату судей.

Там один из официальных участников матча держал в руках телефон и просматривал сайт букмекерской конторы. Позже стало известно, что это был оператор, ответственный за техническую сторону трансляции.

Однако этот матч уже стал поводом для обсуждения. Арбитры Волен Чинков и Стоян Арсов в тот момент были сосредоточены на мониторах.

Болельщики в соцсетях просили обнародовать видеокадры, на которых было бы видно, какой именно матч просматривал оператор.

В Болгарском футбольном союзе проверят действия официального лица во время матча чемпионата страны.

Ранее стало известно, что звездному бразильцу Лукасу Пакете грозит пожизненная дисквалификация из-за скандала со ставками.

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Александр Сильченко Источник
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