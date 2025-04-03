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Англия
03 апреля 2025, 21:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:10
667
0

Ливерпуль нашел замену Тренту Александеру-Арнольду

Команда летом будет пытаться подписать Андрея Рациу

03 апреля 2025, 21:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:10
667
0
Ливерпуль нашел замену Тренту Александеру-Арнольду
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу стал главной целью «Ливерпуля» после того, как Трент Александер-Арнольд летом может покинуть клуб.

Об этом информирует издание ProSport.

Рациу в этом сезоне демонстрирует хорошую игру как за клуб, так и за сборную.

В этом сезоне за «Райо Вальекано» он провел 28 матчей и забил 2 гола. Также на счету защитника 3 голевые передачи.

«Ливерпуль» – не единственная команда, которая желает усилиться Андреем Рациу. На него претендуют мадридский «Атлетико» и «Барселона».

На портале Transfermarkt румын оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее Стив Макманаман дал совет Александеру-Арнольду перед переездом в Мадрид.

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Александр Сильченко Источник: ProSport
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