Ливерпуль нашел замену Тренту Александеру-Арнольду
Команда летом будет пытаться подписать Андрея Рациу
26-летний румынский защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу стал главной целью «Ливерпуля» после того, как Трент Александер-Арнольд летом может покинуть клуб.
Об этом информирует издание ProSport.
Рациу в этом сезоне демонстрирует хорошую игру как за клуб, так и за сборную.
В этом сезоне за «Райо Вальекано» он провел 28 матчей и забил 2 гола. Также на счету защитника 3 голевые передачи.
«Ливерпуль» – не единственная команда, которая желает усилиться Андреем Рациу. На него претендуют мадридский «Атлетико» и «Барселона».
На портале Transfermarkt румын оценивается в 12 миллионов евро.
Ранее Стив Макманаман дал совет Александеру-Арнольду перед переездом в Мадрид.
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