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  4. «Не наступи на те же грабли». Макманаман дал совет Александеру-Арнольду
Англия
03 апреля 2025, 17:22 |
444
0

«Не наступи на те же грабли». Макманаман дал совет Александеру-Арнольду

В свое время легендарный игрок «Ливерпуля» тоже перешел в «Реал»

03 апреля 2025, 17:22 |
444
0
«Не наступи на те же грабли». Макманаман дал совет Александеру-Арнольду
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Макманаман дал совет Тренту Александеру-Арнольду относительно его вероятного перехода в мадридский «Реал».

Об этом сообщает издание talkSport.

Легендарный футболист советует игроку изучать испанский, ведь без знания языка в новом клубе всем трудно.

В 1999 году Стив Макманаман присоединился к мадридскому «Реалу». Звездный футболист признался, что, несмотря на хорошие результаты команды, внутри клуба была ужасная атмосфера. Между игроками постоянно происходили внутренние конфликты, что иногда мешало в игре.

Если Трент Александер-Арнольд перейдет в «королевский» клуб, то ему лучше сосредоточиться на игре, а не на делах клуба, ведь, по мнению Макманамана, это будет мешать защитнику.

Макманаман был первым игроком, который перешел из «Ливерпуля» в «Реал». Позже подобные трансферы совершили Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Ежи Дудек и Майкл Оуэн.

Ранее Уэйн Руни объяснил, почему Трент Александер-Арнольд до сих пор не определился с новым клубом.

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Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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