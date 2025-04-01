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  4. Уэйн Руни рассказал, почему лидер Ливерпуля до сих пор не выбрал клуб
Англия
01 апреля 2025, 02:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 02:42
138
0

Уэйн Руни рассказал, почему лидер Ливерпуля до сих пор не выбрал клуб

Трент Александер-Арнольд хочет принять правильное решение

01 апреля 2025, 02:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 02:42
138
0
Уэйн Руни рассказал, почему лидер Ливерпуля до сих пор не выбрал клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал будущее защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Руни объяснил, что для лидера защиты «мерсисайдцев» сейчас стоит трудный выбор, ведь «Ливерпуль» – его родная команда, которая сделала из него игрока мирового уровня.

С другой стороны – интерес сильнейшей команды мира, мадридского «Реала», где собраны все суперзвезды: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Винисиус.

«В свое время я также мог оказаться в мадридском «Реале», и контракт уже был на столе, но тогда я думал о «Барселоне», ведь хотелось играть в одной команде с Месси, Хави, Иньестой, Бускетсом.

Но в итоге я выбрал продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», хотя мог играть в другом клубе», – прокомментировал Руни.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» отметил, Тренту нужно понимать, что большинство футболистов рано или поздно меняют клубы, и никто бы его не обвинял, если бы он принял решение принять вызов в новой стране.

Ранее Уэйн Руни попал в скандал после тусовки в клубе Лондона.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Уэйн Руни
Александр Сильченко Источник: BBC
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