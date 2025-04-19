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  4. Де Брюйне может остаться в Европе. Его хочет особый тренер
Англия
19 апреля 2025, 03:46 |
192
0

Де Брюйне может остаться в Европе. Его хочет особый тренер

«Фенербахче» заинтересовался бельгийским футболистом

19 апреля 2025, 03:46 |
192
0
Де Брюйне может остаться в Европе. Его хочет особый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

Одним из кандидатов на подписание Кевина выступает турецкий гранд «Фенербахче». Футболистом лично заинтересован тренер Жозе Моуриньо, который хочет, чтобы клуб приложил максимум усилий для подписания бельгийца.

Отметим, что Моуриньо работал вместе с Де Брюйне в «Челси».

В этом сезоне Де Брюйне провел 31 матч, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.

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Фенербахче Жозе Моуриньо Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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