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  4. Гвардиола шокирован. Реал нацелился на подписание легенды Манчестер Сити
Испания
26 апреля 2025, 01:17 |
338
0

Гвардиола шокирован. Реал нацелился на подписание легенды Манчестер Сити

Бернарду Силва может стать игроком «Реала»

26 апреля 2025, 01:17 |
338
0
Гвардиола шокирован. Реал нацелился на подписание легенды Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации Fichajes, мадридцы серьезно рассматривают подписание звезды «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. У Силвы есть действующий контракт с «горожанами» до конца июня 2026 года. В английском клубе готовится перестройка и Гвардиола готов отпустить португальца.

В этом сезоне Силва провел 42 матча, забил три гола и сделал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перейти в «Барселону».

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Бернарду Силва трансферы Пеп Гвардиола Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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