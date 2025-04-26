Гвардиола шокирован. Реал нацелился на подписание легенды Манчестер Сити

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации Fichajes, мадридцы серьезно рассматривают подписание звезды «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. У Силвы есть действующий контракт с «горожанами» до конца июня 2026 года. В английском клубе готовится перестройка и Гвардиола готов отпустить португальца.

В этом сезоне Силва провел 42 матча, забил три гола и сделал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва может перейти в «Барселону».