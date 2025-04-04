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  4. Айнтрахт ведет переговоры с талантом Динамо Загреб, которого сватали в УПЛ
Германия
04 апреля 2025, 09:58 |
339
2

Айнтрахт ведет переговоры с талантом Динамо Загреб, которого сватали в УПЛ

Мартин Батурина летом может оказаться во Франкфурте-на-Майне

04 апреля 2025, 09:58 |
339
2
Айнтрахт ведет переговоры с талантом Динамо Загреб, которого сватали в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина (слева)

Франкфуртский «Айнтрахт» ближайшим летом готовится расстаться с 20-летним шведским хавбеком Уго Ларссоном, на которого претендует «Манчестер Сити».

В немецком клубе уже нашли потенциального преемника для Ларссона. Им должен стать 22-летний талант загребского «Динамо» Мартин Батурина, которого на родине называют «новым Модричем».

«Айнтрахт» уже общается с Батуриной и тот положительно воспринимает возможность переезда в Бундеслигу.

Впрочем, на Батурину также претендует и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, в начале 2024 года сообщалось об интересе к Батурине со стороны «Шахтера», но хорват не пожелал перебираться в УПЛ.

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Мартин Батурина Айнтрахт Франкфурт Динамо Загреб трансферы Бундеслиги трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: FussballTransfers
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Комментарии 2
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Gargantua81
какая там УПЛ, Батурина пойдет куда то в топ клуб.
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Serhii P.
ну там за 25 лямів він грати не буде, мінімум 200 лямів в рік
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