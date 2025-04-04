Айнтрахт ведет переговоры с талантом Динамо Загреб, которого сватали в УПЛ
Мартин Батурина летом может оказаться во Франкфурте-на-Майне
Франкфуртский «Айнтрахт» ближайшим летом готовится расстаться с 20-летним шведским хавбеком Уго Ларссоном, на которого претендует «Манчестер Сити».
В немецком клубе уже нашли потенциального преемника для Ларссона. Им должен стать 22-летний талант загребского «Динамо» Мартин Батурина, которого на родине называют «новым Модричем».
«Айнтрахт» уже общается с Батуриной и тот положительно воспринимает возможность переезда в Бундеслигу.
Впрочем, на Батурину также претендует и «Пари Сен-Жермен».
Напомним, в начале 2024 года сообщалось об интересе к Батурине со стороны «Шахтера», но хорват не пожелал перебираться в УПЛ.
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