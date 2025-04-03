Агрессор без футбола. Теперь рф не будет представлена в Исполкоме УЕФА

На 49-м Конгрессе УЕФА, который состоялся 3 апреля в Белграде, голосованием был определён новый состав Исполнительного комитета организации.

По итогам голосования страна-агрессор рф лишилась своего представительства в руководящем органе европейского футбола, так как срок полномочий александра дюкова завершился, а нового российского кандидата не выдвигали.

Украина также осталась без места в Исполкоме. Андрей Шевченко баллотировался на двухлетний срок, но не получил достаточной поддержки. Бывший футболист и тренер набрал голоса 15 национальных ассоциаций, тогда как 39 проголосовали против. В итоговом рейтинге он занял предпоследнее, 4-е место среди 5 кандидатов.

В результате две вакантные позиции в Исполкоме УЕФА на двухлетний срок получили представители Испании и Израиля.

На четырёхлетний срок в Исполком были избраны 8 новых членов, среди которых – представитель Армении. Также места в руководящем органе УЕФА получили представители Финляндии, Эстонии, Хорватии, Норвегии, Нидерландов, Италии и Германии.