Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что такое камбаловидная мышца? Спортивный врач рассказал о травме Лунина
Испания
03 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:08
1253
1

Что такое камбаловидная мышца? Спортивный врач рассказал о травме Лунина

Дмитрий Бабелюк сообщил, что срок восстановления составляет 4–6 недель

03 апреля 2025, 20:01 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:08
1253
1
Что такое камбаловидная мышца? Спортивный врач рассказал о травме Лунина
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, скорее всего, пропустит матч 30-го тура Ла Лиги с Валенсией, который состоится в субботу, 5 апреля. У 26-летнего голкипера диагностирована травма камболовидной мышцы.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме Лунина, который может провести около 4 недель без футбола

«Камбаловидная мышца (или soleus) – это широкая плоская мышца (напоминает рыбку камбалу), находящуюся под большой икроножной мышцей. Крепится к малоберцовой кости с одной стороны и заканчивается ахиловым сухожилием с другой.

На самом деле, очень досадная травма, ведь «камбала», как и икроножная мышца, в силу своих анатомических особенностей требует значительного времени на восстановление, ведь они достаточно сильны, но малы в объеме, поэтому сложно находить ресурсы для заживления.

Поэтому если массивные мышцы бедра могут заживать за 2–3 недели, то с мышцами в области голени эти сроки смещаются до 4–6 недель как минимум. Будем надеяться, что там ничего слишком серьезного, и Андрей сможет вернуться к концу сезона».

По теме:
Угроза для Лунина и Куртуа. Анчелотти похвалил вратаря Реала
Реал отказался от одного из лучших игроков. Ему нашли замену
Реал получил предложение по нападающему. Известен ответ испанского клуба
травма чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин травма ноги Реал - Валенсия Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Бокс | 03 апреля 2025, 01:15 1
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»

Аджагба готовится к бою с Баколе

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Футбол | 03 апреля 2025, 14:40 56
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины

Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги

ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Футбол | 03.04.2025, 07:20
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
Футбол | 03.04.2025, 15:19
7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
Идут переговоры. Неожиданный вариант продолжения для де Брюйне
Футбол | 03.04.2025, 21:06
Идут переговоры. Неожиданный вариант продолжения для де Брюйне
Идут переговоры. Неожиданный вариант продолжения для де Брюйне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bohum
Ех Андрію,якби ж була сітка між ногами, то і камбали не було б.(Шутка).Ти молодець,здоров'я тобі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
02.04.2025, 02:26 1
Бокс
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
01.04.2025, 18:55 9
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 11
Футбол
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем