Что такое камбаловидная мышца? Спортивный врач рассказал о травме Лунина

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин, скорее всего, пропустит матч 30-го тура Ла Лиги с Валенсией, который состоится в субботу, 5 апреля. У 26-летнего голкипера диагностирована травма камболовидной мышцы.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме Лунина, который может провести около 4 недель без футбола

«Камбаловидная мышца (или soleus) – это широкая плоская мышца (напоминает рыбку камбалу), находящуюся под большой икроножной мышцей. Крепится к малоберцовой кости с одной стороны и заканчивается ахиловым сухожилием с другой.

На самом деле, очень досадная травма, ведь «камбала», как и икроножная мышца, в силу своих анатомических особенностей требует значительного времени на восстановление, ведь они достаточно сильны, но малы в объеме, поэтому сложно находить ресурсы для заживления.

Поэтому если массивные мышцы бедра могут заживать за 2–3 недели, то с мышцами в области голени эти сроки смещаются до 4–6 недель как минимум. Будем надеяться, что там ничего слишком серьезного, и Андрей сможет вернуться к концу сезона».