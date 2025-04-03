«Я был в восторге». Постекоглу прокомментировал предстоящий матч с Челси

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анже Постекоглу дал несколько комментариев перед предстоящим матчем 30-го тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Челси»:

Про травмы: «Ничего нового, все остальные в порядке, тренируются. Дрегушин – долгосрочный игрок. Ришарлисон тренируется, возможно, не завтра, но есть шанс на выходных, если он продолжит тренироваться с первой командой, как это было раньше, и ему станет лучше. Деки и Кевин хорошо прогрессируют, неделя или две с ними, они еще не присоединились к тренировкам команды, но прогрессируют хорошо».

«Матч с «Челси» – важная игра, и вы не можете пройти мимо этого. Это важный матч, важный матч для болельщиков, важный матч для нашего сезона, но даже если сосредоточиться на других играх, всегда лучше попытаться набрать обороты в форме и результатах перед важными матчами, и завтра такая возможность представится».

Про полуавтоматическую систему определения оффсайда: «У меня нет большого мнения на этот счет. Если это происходит быстрее, чем сейчас, и это более точно, потому что я никогда не чувствовал себя комфортно с этими линиями и точностью этих линий, то, думаю, это положительный момент. Я бы все еще хотел, чтобы ассистенты принимали решения, чтобы не приходилось ждать, но, очевидно, это улучшение в плане времени и точности, так что, надеюсь, все будет хорошо».

«Я был в восторге от его игры, если Ромеро сможет провести два матча со своей международной командой, то это будет здорово для нас, ведь он не играл много в футбол. Футболистам нужно играть. Поэтому, вместо того чтобы сидеть две недели без дела, ему нужны игры. Думаю, это было видно по его предыдущим выступлениям с нами, особенно в игре с «Фулхэмом», когда к 70-й минуте он был практически готов с точки зрения физической формы, так что две игры на международном уровне, две тяжелые игры – это положительный момент».

«У «Челси» талантливая команда, хороший менеджер. Я все еще думаю, что они провели положительный сезон с точки зрения того, что они пытаются построить. У них есть настоящий талант, особенно в атакующей трети. Очевидно, что их также подкосили травмы и отсутствие некоторых ключевых игроков, что сказывается на всех клубах, и это повлияло на их последовательность и результаты, но их трудно обыграть на своем поле, и это будет хорошим испытанием для нас».

Матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» начнется 3 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Мареска» рассказал о том, чего ждет от вингеров Челси в матче с «Тоттенхэмом».