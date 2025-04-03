Мареска рассказал о том, чего ждет от вингеров Челси в матче с Тоттенхэмом

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев перед предстоящим матчем 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

Что касается наших вингеров, то они приходят туда много раз, и им самим приходится решать, хотят ли они сделать кросс, выйти один на один или пробить»

Для нас важно, чтобы Джейдон, Нони, Педро оказывались в широком пространстве, а затем создавали моменты».

Неважно, кто играет, мы хотим быть прямыми и быстрыми, когда они прессингуют выше, но мы не можем быть прямыми и быстрыми, когда они отходят назад»

Если вернуться немного назад в наш сезон, то все игры, в которых было ощущение, что мы быстро атакуем, были против команд, которые пытались прессинговать выше».

«Последние четыре или пять домашних матчей – «Саутгемптон», «Лестер», «Вулвз», «Вест Хэм», были против команд, которые, как вы могли видеть, имели 11 игроков за мячом почти на краю своей штрафной. Как можно быстро атаковать? Это невозможно. Нужен процесс».

«Кроме того, это команды, которые живут контратаками. Если вы хотите атаковать быстро, они атакуют быстро, но они более подготовлены к быстрым атакам, чем мы. Так что все зависит от другой команды».

Матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» начнется 3 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались лидером клуба УПЛ.