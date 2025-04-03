Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска рассказал о том, чего ждет от вингеров Челси в матче с Тоттенхэмом
Англия
03 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:42
55
0

Мареска рассказал о том, чего ждет от вингеров Челси в матче с Тоттенхэмом

Энцо Мареска дал несколько комментариев перед предстоящим лондонским дерби

03 апреля 2025, 19:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:42
55
0
Мареска рассказал о том, чего ждет от вингеров Челси в матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Итальянский коуч лондонского «Челси» Энцо Мареска дал несколько комментариев перед предстоящим матчем 30-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»:

Что касается наших вингеров, то они приходят туда много раз, и им самим приходится решать, хотят ли они сделать кросс, выйти один на один или пробить»

Для нас важно, чтобы Джейдон, Нони, Педро оказывались в широком пространстве, а затем создавали моменты».

Неважно, кто играет, мы хотим быть прямыми и быстрыми, когда они прессингуют выше, но мы не можем быть прямыми и быстрыми, когда они отходят назад»

Если вернуться немного назад в наш сезон, то все игры, в которых было ощущение, что мы быстро атакуем, были против команд, которые пытались прессинговать выше».

«Последние четыре или пять домашних матчей – «Саутгемптон», «Лестер», «Вулвз», «Вест Хэм», были против команд, которые, как вы могли видеть, имели 11 игроков за мячом почти на краю своей штрафной. Как можно быстро атаковать? Это невозможно. Нужен процесс».

«Кроме того, это команды, которые живут контратаками. Если вы хотите атаковать быстро, они атакуют быстро, но они более подготовлены к быстрым атакам, чем мы. Так что все зависит от другой команды».

Матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» начнется 3 апреля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались лидером клуба УПЛ.

По теме:
«Я был в восторге». Постекоглу прокомментировал предстоящий матч с Челси
Прервал молчание. Джек Грилиш забил в АПЛ впервые с декабря 2023 года
Ман Сити и Челси поборятся за сербского вратаря. Он когда-то был в МЮ
Энцо Мареска Тоттенхэм Челси Английская Премьер-лига Педру Нету чемпионат Англии по футболу Джейдон Санчо Нони Мадуэке Челси - Тоттенхэм
Даниил Кирияка Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Футбол | 02 апреля 2025, 20:59 0
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира

Три команды УПЛ и один представитель Первой лиги

Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Футбол | 02 апреля 2025, 22:01 1
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду

Миланский «Интер» не рассматривает подписание португальской звезды

«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол
Футбол | 03.04.2025, 14:09
«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол
«Будем надеяться». Президент ФИФА намерен вернуть россию в футбол
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Футбол | 03.04.2025, 07:50
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Футбол | 03.04.2025, 17:50
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 47
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
01.04.2025, 18:55 9
Футбол
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
02.04.2025, 01:22 2
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем