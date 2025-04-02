Манчестер Юнайтед и Челси интересовались лидером клуба УПЛ

Бразильский полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо рассказал, что в свое время мог перейти к расположению «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

– Ты дебютировал в профессиональном футболе в 18 лет. Помнишь ли ты этот матч против Шапекоэнсе?

– Это был очень, очень счастливый день для меня. Это был мой первый профессиональный вызов. Честно говоря, я не ожидал, что дебютирую. Такое случается крайне редко, когда впервые попадаешь в заявку.

Я думал, что просто буду на игре, но не выйду на поле. Тогда подошел помощник тренера и сказал мне: «Если ты мне сегодня пригодишься, ты готов сыграть?« И я помню, что очень быстро ответил, что готов, но действительно готов я не был. Но это был очень особенный день. Думаю, это был счастливый день в моей жизни, это однозначно. Я не ожидал этого, но, когда я вышел на поле, показал хорошую игру и продолжил свою игровую карьеру так, как я делаю это сегодня.

– Прошло несколько месяцев, и пресса, в частности, британская, писала о заинтересованности тобой «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другими командами. Как ты реагировал на это?

– Я помню тот день, когда, если не ошибаюсь, в Daily Mail, вышла статья о том, что шесть английских клубов следят за мной и так далее. Я воспринял это естественно. Да, очевидно, я был очень рад услышать, что эти команды интересуются мной. Однако тогда я не очень понимал решение моего клуба «Атлетико» вернуть меня обратно в U20. Но как бы то ни было, это уже давно в прошлом. Всё сложилось хорошо и этому я тоже рад. Самое важное, что я здесь сегодня, я пишу свою историю здесь. И я очень рад быть в Украине, играть здесь в футбол. Это отличное место. И я очень счастлив, – сказал бразилец.

Ранее Бруниньо признался, что был близок к тому, чтобы покончить с собой.