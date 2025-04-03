Прервал молчание. Джек Грилиш забил в АПЛ впервые с декабря 2023 года

В матче 30-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Лестер». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Счет в матче уже на второй минуте открыл вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Автором второго мяча стал Омар Мармуш.

Для Грилиша мяч в ворота «Лестера» стал первым забитым в матчах АПЛ за более чем 15 месяцев. До этого игрок забивал в АПЛ еще 16 декабря 2023 года в поединке против «Кристал Пэлес». С того момента прошел 1 год 3 месяца и 18 дней.

Впрочем, в этом сезоне Грилиш уже забивал. На его счету гол с пенальти в ворота «Солфорда» в 1/32 Кубка Англии. Также Грилиш отличился в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». Грилиш открыл счет в матче, но «Манчестер Сити» потерпел поражение со счетом 2:4.

Всего в текущем сезоне Джек Грилиш провел за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах. Забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.