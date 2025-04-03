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Лига наций
03 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:02
790
4

Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка

Президент Ингульца ранее сделал скандальное заявление

03 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:02
790
4
Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка
УАФ

Женская сборная Украины по футболу выступила с осуждением сексистских комментариев президента Ингульца Александра Поворознюка.

В конце марта Поворознюк в своем YouTube-канале ответил на вопрос о возможном создании женской команды для участия в еврокубках. Он заявил, что не планирует этого и не видит женщин в футболе.

Президент Ингульца тогда сказал: «Я не понимаю женского футбола. Кроме красивых девушек, там ничего не вижу. А с красивыми девушками нужно заниматься другими вещами, а не играть в футбол».

В ответ женская сборная Украины опубликовала заявление, в котором подчеркнула неприемлемость подобных высказываний и необходимость уважать достоинство женщин.

В заявлении говорится: «Считаем неприемлемыми слова Александра Поворознюка. Менталитет, который унижает женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех».

На слова Поворознюка также отреагировала защитница сборной Яна Котик. Она отметила, что такие высказывания оскорбительны:

«Очень неприятно это слышать. Мы вкладываем в эту профессию, любимое дело, все себя и отдаем всю силу и энергию. Очень неприятно слышать такие высказывания, потому что, я считаю, мы заслуживаем быть на уровне с мужчинами, так как не меньше вкладываем в это дело все себя и отдаем всю силу и энергию. Очень неприятно слышать такие высказывания, потому что мы заслуживаем быть на уровне с мужчинами, не меньше вкладываем, чем они.

Я считаю, что такие люди не должны так говорить. У нас растет хорошая молодежь, и я очень надеюсь, что новое поколение не столкнется с такими стереотипами и предвзятостью, и со временем это пройдет. Но на данный момент думаю, что это недопустимо. Надеюсь, что за такие слова будут приниматься меры, потому что это неправильно».

Женская сборная Украины скоро проведет два матча Лиги наций против Чехии (4 и 8 апреля). Обе команды на данный момент имеют по 6 очков после двух туров.

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женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин Александр Поворознюк сексизм Яна Котик
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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kadaad
Моральный и физический урод что-то вякнул про женщин?
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+5
serhiy
Есесерівська бидлота !
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-1
umnuy2
а что он сказал не то...я с ним согласен.Вы видели женский футбол...это же шапито.Это как мужики в синхронном плавание.Да и вообще трамп уже отменил эту куету гендерную и черножопую
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-4
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