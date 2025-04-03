Футболистки женской сборной Украины осудили сексистские слова Поворознюка

Женская сборная Украины по футболу выступила с осуждением сексистских комментариев президента Ингульца Александра Поворознюка.

В конце марта Поворознюк в своем YouTube-канале ответил на вопрос о возможном создании женской команды для участия в еврокубках. Он заявил, что не планирует этого и не видит женщин в футболе.

Президент Ингульца тогда сказал: «Я не понимаю женского футбола. Кроме красивых девушек, там ничего не вижу. А с красивыми девушками нужно заниматься другими вещами, а не играть в футбол».

В ответ женская сборная Украины опубликовала заявление, в котором подчеркнула неприемлемость подобных высказываний и необходимость уважать достоинство женщин.

В заявлении говорится: «Считаем неприемлемыми слова Александра Поворознюка. Менталитет, который унижает женский футбол и достоинство женщины, должен остаться в прошлом. Футбол для всех».

На слова Поворознюка также отреагировала защитница сборной Яна Котик. Она отметила, что такие высказывания оскорбительны:

«Очень неприятно это слышать. Мы вкладываем в эту профессию, любимое дело, все себя и отдаем всю силу и энергию. Очень неприятно слышать такие высказывания, потому что, я считаю, мы заслуживаем быть на уровне с мужчинами, так как не меньше вкладываем в это дело все себя и отдаем всю силу и энергию. Очень неприятно слышать такие высказывания, потому что мы заслуживаем быть на уровне с мужчинами, не меньше вкладываем, чем они.

Я считаю, что такие люди не должны так говорить. У нас растет хорошая молодежь, и я очень надеюсь, что новое поколение не столкнется с такими стереотипами и предвзятостью, и со временем это пройдет. Но на данный момент думаю, что это недопустимо. Надеюсь, что за такие слова будут приниматься меры, потому что это неправильно».

Женская сборная Украины скоро проведет два матча Лиги наций против Чехии (4 и 8 апреля). Обе команды на данный момент имеют по 6 очков после двух туров.