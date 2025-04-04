Джевани прокомментировал борьбу Александрии и Динамо за чемпионство

Бразильский вингер «Александрии» Джевани прокомментировал борьбу за чемпионство с киевским «Динамо»:

– «Александрия» идет на втором месте в УПЛ, отставая от первого «Динамо» на 4 очка. Какие у вашей команды шансы на чемпионство?

– Мы верим в это на 100%. У нас есть состав, тренерский штаб, персонал и правильный менталитет, чтобы бороться за титул. Все сосредоточены, каждый день работают с полной отдачей. Мы уважаем другие команды, но знаем, на что способны. Если будем оставаться едиными и продолжать выполнять свою работу, то сможем пройти весь путь.

В текущем сезоне Джевани провел 11 матчей на клубном уровне в всех турнирах и отличился 1 взятием ворот.

Ранее сообщалось о том, что Джевани дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.