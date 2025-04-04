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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 01:04 |
102
0

Джевани прокомментировал борьбу Александрии и Динамо за чемпионство

Бразилец верит в то, что его команда может взять золото УПЛ

04 апреля 2025, 01:04 |
102
0
Джевани прокомментировал борьбу Александрии и Динамо за чемпионство
ФК Александрия. Джевани Рейс Наисменто

Бразильский вингер «Александрии» Джевани прокомментировал борьбу за чемпионство с киевским «Динамо»:

– «Александрия» идет на втором месте в УПЛ, отставая от первого «Динамо» на 4 очка. Какие у вашей команды шансы на чемпионство?

– Мы верим в это на 100%. У нас есть состав, тренерский штаб, персонал и правильный менталитет, чтобы бороться за титул. Все сосредоточены, каждый день работают с полной отдачей. Мы уважаем другие команды, но знаем, на что способны. Если будем оставаться едиными и продолжать выполнять свою работу, то сможем пройти весь путь.

В текущем сезоне Джевани провел 11 матчей на клубном уровне в всех турнирах и отличился 1 взятием ворот.

Ранее сообщалось о том, что Джевани дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига инсайд Джевани Рейс Насименто Динамо Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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