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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:29
198
0

Джевани назвал стадион, на котором мечтает сыграть

Бразильский вингер хочет попробовать свои силы на Сантьяго Бернабеу

03 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 03 апреля 2025, 20:29
198
0
Джевани назвал стадион, на котором мечтает сыграть
ФК Александрия. Джевани Рейс Наисменто

Бразильский вингер «Александрии» Джевани назвал стадион, на котором мечтает сыграть в случае выхода в еврокубки.

– Если «Александрия» выйдет в еврокубки, на каком стадионе мечтаешь сыграть?

– В Европе так много невероятных стадионов, но «Сантьяго Бернабеу» выделяется среди них. Это легендарное место, на которое мечтает попасть каждый игрок. Будь то Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций. Просто шанс сыграть на таком стадионе был бы незабываемым.

В текущем сезоне Джевани провел 11 матчей на клубном уровне в всех турнирах и отличился 1 взятием ворот.

Ранее сообщалось о том, что Джевани дал эксклюзивное интервью для Sport.ua.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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