«Три очка благодаря Трубину». Реакция фанов на игру голкипера Бенфики

В среду, 2 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» на своем поле принимала «Фаренсе» и одержала победу со счетом 3:2.

Участие во втором голе команды принял голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Он стал автором предголевой передачи. Украинец закинул мяч на Керема Актюркоглу, а тот уже ассистировал Вангелису Павлидису.

За матч Трубин сделал 4 сейва. А на 90+2-й минуте получил желтую карточку за задержку времени.

josé carlos: Решено с большими страданиями! Интенсивности вообще не было, «Фаренсе» очень легко добрались до наших ворот, они забили 2 легких гола и больше не забили благодаря Трубину!

Bi: Клянусь, я не знаю, что лучше: передача Трубина, передача Керема или прием Павлидиса просто все было идеально.

Mateus: Пас Трубина сработал, потому что защитник Фаренсе допустил ошибку новичка. И обратите внимание, Трубин вчера был очень хорош.

O Fura-Redes: Какой красивый ход! Все молодцы! Отличный удар от Трубина.

Grito de Golo!: Сегодня он был Героем! – Трубин!!

Pedro Batista: Я никогда не понимал, почему именно Трубина считают проблемой.

Exigente Benfica: Три очка благодаря Трубину. Вы можете быть благодарны.