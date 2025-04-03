«Три очка благодаря Трубину». Реакция фанов на игру голкипера Бенфики
Анатолий Трубин помог «Бенфике» одержать победу над «Фаренсе»
В среду, 2 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» на своем поле принимала «Фаренсе» и одержала победу со счетом 3:2.
Участие во втором голе команды принял голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Он стал автором предголевой передачи. Украинец закинул мяч на Керема Актюркоглу, а тот уже ассистировал Вангелису Павлидису.
За матч Трубин сделал 4 сейва. А на 90+2-й минуте получил желтую карточку за задержку времени.
josé carlos: Решено с большими страданиями! Интенсивности вообще не было, «Фаренсе» очень легко добрались до наших ворот, они забили 2 легких гола и больше не забили благодаря Трубину!
Bi: Клянусь, я не знаю, что лучше: передача Трубина, передача Керема или прием Павлидиса просто все было идеально.
Mateus: Пас Трубина сработал, потому что защитник Фаренсе допустил ошибку новичка. И обратите внимание, Трубин вчера был очень хорош.
O Fura-Redes: Какой красивый ход! Все молодцы! Отличный удар от Трубина.
Grito de Golo!: Сегодня он был Героем! – Трубин!!
Pedro Batista: Я никогда не понимал, почему именно Трубина считают проблемой.
Exigente Benfica: Три очка благодаря Трубину. Вы можете быть благодарны.
🔴⚪ Vitória na 27.ª jornada da #LigaPortugalBetclic! 💪 #SLBSCF pic.twitter.com/GzePSvaX6C— SL Benfica (@SLBenfica) April 2, 2025
Trubin 🤝 Aktürkoğlu 🤝 Pavlidis ⚽#SLBSCF • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Qsx5FaiRBO— SL Benfica (@SLBenfica) April 3, 2025
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