Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Три очка благодаря Трубину». Реакция фанов на игру голкипера Бенфики
Португалия
03 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 03 апреля 2025, 18:50
1023
0

«Три очка благодаря Трубину». Реакция фанов на игру голкипера Бенфики

Анатолий Трубин помог «Бенфике» одержать победу над «Фаренсе»

03 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 03 апреля 2025, 18:50
1023
0
«Три очка благодаря Трубину». Реакция фанов на игру голкипера Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 2 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» на своем поле принимала «Фаренсе» и одержала победу со счетом 3:2.

Участие во втором голе команды принял голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Он стал автором предголевой передачи. Украинец закинул мяч на Керема Актюркоглу, а тот уже ассистировал Вангелису Павлидису.

За матч Трубин сделал 4 сейва. А на 90+2-й минуте получил желтую карточку за задержку времени.

josé carlos: Решено с большими страданиями! Интенсивности вообще не было, «Фаренсе» очень легко добрались до наших ворот, они забили 2 легких гола и больше не забили благодаря Трубину!

Bi: Клянусь, я не знаю, что лучше: передача Трубина, передача Керема или прием Павлидиса просто все было идеально.

Mateus: Пас Трубина сработал, потому что защитник Фаренсе допустил ошибку новичка. И обратите внимание, Трубин вчера был очень хорош.

O Fura-Redes: Какой красивый ход! Все молодцы! Отличный удар от Трубина.

Grito de Golo!: Сегодня он был Героем! – Трубин!!

Pedro Batista: Я никогда не понимал, почему именно Трубина считают проблемой.

Exigente Benfica: Три очка благодаря Трубину. Вы можете быть благодарны.

По теме:
ДЖЕВАНИ: «Барселона Капела? Там я начал мечтать всерьез»
Какой бал получил Трубин? Стали известны оценки матча Бенфика – Фаренсе
«Выложился по полной». Реакция болельщиков на гол Зубкова
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Фаренсе реакция болельщиков Анатолий Трубин Керем Актюркоглу Вангелис Павлидис
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Футбол | 03 апреля 2025, 17:50 0
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии
Сенсационный переход. Ротаня хочет подписать клуб из Саудовской Аравии

Шейхи якобы заинтересовались украинским специалистом

Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Футбол | 03 апреля 2025, 17:11 5
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на третьего голкипера Франа Гонсалеса

Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Бокс | 03.04.2025, 01:15
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Футбол | 03.04.2025, 07:20
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Футбол | 02.04.2025, 22:01
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 22
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 10
Футбол
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
02.04.2025, 01:22 2
Футбол
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
02.04.2025, 07:51 1
Футбол
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
02.04.2025, 07:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем