Какой бал получил Трубин? Стали известны оценки матча Бенфика – Фаренсе
«Орлы» в непростом матче переиграли соперника
2 апреля в чемпионате Португалии был проведен поединок, в котором «Бенфика» встретилась с «Фаренсе».
Матч проходил в 27-м туре национальной лиги, местом проведения игры стал «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
«Бенфика» не без проблем обыграла оппонента. Команда в течение всего матча вела в счете и удержала свое преимущество – 3:2.
В воротах лиссабонского клуба стоял украинский голкипер Анатолий Трубин, для которого этот матч стал 40-м в этом сезоне.
После поединка статистический портал WhoScored определил главного игрока матча и наградил всех участников противостояния оценками. Лучшим образом среди всех по мнению сайта выступил Керем Актюркоглу, который повлиял на все три гола команды. Вингер отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом, за что получил 9.3 балла.
Украинский спортсмен не смог отыграть на ноль, однако портал оценил игру Анатолия по достоинству. Несмотря на желтую карточку, Трубин за матч против «Фаренсе» имеет 7.3 балла.
Оценка матча «Бенфика» – «Фаренсе» от WhoScored
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