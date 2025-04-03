Футбольный агент: «Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе»

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий оценил перспективы защитника английского «Эвертона» и сборной Украины Виталия Миколенко:

Flashscore: «Одним из лучших игроков, которого вы представляете, является Виталий Миколенко, который наслаждается успешным периодом под руководством нового тренера «Эвертона» Дэвида Мойеса. Что вы посоветуете Николаю по поводу его карьерных решений и возможных будущих трансферов? Как вы думаете, не пора ли ему сделать еще один шаг в карьере?

Вадим Шаблий: «Он уже сыграл более 100 матчей в Премьер-лиге, и во всех соревнованиях за «Эвертон» он превысил показатель 114 матчей (на момент этого интервью – прим). Виталий прогрессирует сезон за сезоном и доказывает, что он является важным игроком для «Эвертона».

Могу сказать, что он уже сформированный, развитый игрок, со своим характером и подходом, имеет поразительный опыт игры против сильных соперников. Думаю, у него есть отличные шансы в будущем продолжить карьеру в топ-клубе».

В текущем сезоне Миколенко провел 28 матчей в чемпионате за «Эвертон» и отличился одной результативной передачей.