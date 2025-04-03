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  4. Футбольный агент: «Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе»
Англия
03 апреля 2025, 16:55 |
1047
0

Футбольный агент: «Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе»

Вадим Шаблий оценил перспективы защитника «Эвертона» и сборной Украины

03 апреля 2025, 16:55 |
1047
0
Футбольный агент: «Миколенко имеет шанс продолжить карьеру в топ-клубе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий оценил перспективы защитника английского «Эвертона» и сборной Украины Виталия Миколенко:

Flashscore: «Одним из лучших игроков, которого вы представляете, является Виталий Миколенко, который наслаждается успешным периодом под руководством нового тренера «Эвертона» Дэвида Мойеса. Что вы посоветуете Николаю по поводу его карьерных решений и возможных будущих трансферов? Как вы думаете, не пора ли ему сделать еще один шаг в карьере?

Вадим Шаблий: «Он уже сыграл более 100 матчей в Премьер-лиге, и во всех соревнованиях за «Эвертон» он превысил показатель 114 матчей (на момент этого интервью – прим). Виталий прогрессирует сезон за сезоном и доказывает, что он является важным игроком для «Эвертона».

Могу сказать, что он уже сформированный, развитый игрок, со своим характером и подходом, имеет поразительный опыт игры против сильных соперников. Думаю, у него есть отличные шансы в будущем продолжить карьеру в топ-клубе».

В текущем сезоне Миколенко провел 28 матчей в чемпионате за «Эвертон» и отличился одной результативной передачей.

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Эвертон Виталий Миколенко Вадим Шаблий трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Flashscore
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