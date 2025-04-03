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  4. Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала
WTA
03 апреля 2025, 17:07 |
325
0

Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала

Стернс и Бенчич покинули турнир, Пегула и Остапенко идут дальше

03 апреля 2025, 17:07 |
325
0
Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне известны все участницы 3-го раунда, а уже 3 апреля в 18:00 по Киеву стартуют поединки 1/8 финала.

Первые сеяные Джессика Пегула и Мэдисон Киз разобрались с Ириной Шиманович и Кэролайн Доулхайд соответственно. Следующей соперницей Джессики будет Айла Томлянович, а Мэдисон встретится с Анной Калинской.

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Томлянович во втором круге выбила Пейтон Стернс. Стернс c 16-м номером посева одной из двух сеяных теннисисток, которые уже завершила выступления на этом пятисотнике.

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич [17] потерпела поражение от Софии Кенин. Американка и напарница Людмилы Киченок за выход в четвертьфинал поборется с Дарьей Касаткиной.

В 1/8 финала болельщиков ждет интересное противостояние: Алена Остапенко – Даниэль Коллинс. Алена на старте обыграла Луизу Чирико, а Даниэль, которая в 2024 года стала чемпионкой на эти кортах, справилась с Робин Монтгомери.

Свои встречи второго раунда также выиграли Чжэн Циньвень, Аманда Анисимова, Дарья Касактина и Эмма Наварро.

WTA 500 Чарльстон. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович
Алена Остапенко [11] – Даниэль Коллинс [7]

Чжэн Циньвень [3] – Элизе Мертенс [13]
Екатерина Александрова [9] – Диана Шнайдер [6]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Юлия Путинцева [10]
Эшлин Крюгер [15] – Эмма Наварро [4]

Дарья Касаткина [5] – София Кенин
Анна Калинская [14] – Мэдисон Киз [2]

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WTA Чарльстон Джессика Пегула Айла Томлянович Алена Остапенко Даниэль Коллинз Чжэн Циньвень Элизе Мертенс Екатерина Александрова Диана Шнайдер Аманда Анисимова Юлия Путинцева Эшлин Крюгер Эмма Наварро Дарья Касаткина София Кенин Анна Калинская Мэдисон Киз Пейтон Стернс Белинда Бенчич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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