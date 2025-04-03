Потеря двух сеяных. На пятисотнике в Чарльстоне известны пары 1/8 финала
Стернс и Бенчич покинули турнир, Пегула и Остапенко идут дальше
На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне известны все участницы 3-го раунда, а уже 3 апреля в 18:00 по Киеву стартуют поединки 1/8 финала.
Первые сеяные Джессика Пегула и Мэдисон Киз разобрались с Ириной Шиманович и Кэролайн Доулхайд соответственно. Следующей соперницей Джессики будет Айла Томлянович, а Мэдисон встретится с Анной Калинской.
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Томлянович во втором круге выбила Пейтон Стернс. Стернс c 16-м номером посева одной из двух сеяных теннисисток, которые уже завершила выступления на этом пятисотнике.
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич [17] потерпела поражение от Софии Кенин. Американка и напарница Людмилы Киченок за выход в четвертьфинал поборется с Дарьей Касаткиной.
В 1/8 финала болельщиков ждет интересное противостояние: Алена Остапенко – Даниэль Коллинс. Алена на старте обыграла Луизу Чирико, а Даниэль, которая в 2024 года стала чемпионкой на эти кортах, справилась с Робин Монтгомери.
Свои встречи второго раунда также выиграли Чжэн Циньвень, Аманда Анисимова, Дарья Касактина и Эмма Наварро.
WTA 500 Чарльстон. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович
Алена Остапенко [11] – Даниэль Коллинс [7]
Чжэн Циньвень [3] – Элизе Мертенс [13]
Екатерина Александрова [9] – Диана Шнайдер [6]
Нижняя часть сетки
Аманда Анисимова [8] – Юлия Путинцева [10]
Эшлин Крюгер [15] – Эмма Наварро [4]
Дарья Касаткина [5] – София Кенин
Анна Калинская [14] – Мэдисон Киз [2]
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