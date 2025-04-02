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  4. ВИДЕО. Действующая чемпионка Чарльстона стартовала. Матчи Киз и Анисимовой
WTA
02 апреля 2025, 05:53 |
144
0

ВИДЕО. Действующая чемпионка Чарльстона стартовала. Матчи Киз и Анисимовой

Даниэль Коллинс, Мэдисон и Аманда вышли в 1/8 финала пятисотника в США

02 апреля 2025, 05:53 |
144
0
ВИДЕО. Действующая чемпионка Чарльстона стартовала. Матчи Киз и Анисимовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) уже определены три участницы 1/8 финала.

Ими стали три американские теннисистки: Мэдисон Киз (WTA 5), Аманда Анисимова (WTA 16) и Даниэль Коллинс (WTA 22).

Киз во втором раунде переиграла еще одну американку Кэролайн Доулхайд (WTA 73) за 1 час и 45 минут. Мэдисон добыла 19-ю победу в сезоне в 22 матчах. На ее счету трофей Australian Open и титул на пятисотнике в Аделаиде. Следующей соперницей пятой ракетки мира будет победительница противостояния Анна Калинская – Кэти Макнелли.

Анисимова стартовала с победы над Вероникой Кудерметовой (WTA 52). Аманда разгромила «нейтралку» за 1 час и 7 минут, отдав всего четыре гейма. За выход в четвертьфинал она сразится либо с Чжан Шуай, либо с Юлией Путинцевой.

Коллинс, которая в 2024 года стала чемпионкой на кортах Чарльстона, в 1/8 финала уверенно справилась с Робин Монтгомери. Далее у Даниэль возможная или Алена Остапенко, или Луиза Чирико.

Турнир в Чарльстоне пройдет до 6 апреля. В среду будут сыграны оставшиеся встречи второго раунда. В частности, свои поединки проведут Джессика Пегула, Алена Остапенко, Чжэн Циньвень, Дарья Касаткина и Белинда Бенчич.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала

  • Робин Монтгомери – Даниэль Коллинс [7] – 3:6, 1:6
  • Аманда Анисимова [8] – Вероника Кудерметова – 6:2, 6:2
  • Кэролайн Доулхайд – Мэдисон Киз [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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