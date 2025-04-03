«Выложился по полной». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Гол Александра Зубкова вывел «Трабзонспор» в полуфинал Кубка Турции
В среду, 2 апреля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Турции между командами «Трабзонспор» и «Бодрумспор». Основное время матча закончилось вничью 2:2.
Игра продолжилась в экстратаймах. На 98-й минуте забитым мячом отметился вингер «Трабзонспора» Александр Зубков. Он слева сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки пробил в правый нижний угол.
Зубкова заменили на 106-й минуте. «Трабзонспор» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.
Hrbi Hkn: Как бы то ни было в концовке первого тайма, на 98-й минуте все та же ситуация, кроме Зубкова и Банзы, к сожалению, у нас нет ни одного игрока с характером.
Karakızan Mendy: Ты благословение от Бога.
ParaÇantası: От какого тренера перешел Зубков?
Alpi: Он нанес удар нерабочей ногой, вот что бывает с футболистом, где ты был все это время?
Trabzonspor Ultra: человек играет один.
Gökhan: Зубков действительно великий актер.
𝑴𝒂𝒛𝒆𝒓𝒆𝒕𝒔𝒊𝒛 𝑨𝒔𝒂𝒃𝒊: Он был единственным, кто выложился по полной с начала матча.
⚽ GOOOOOOOOOOOOLLL!!! #OLEKSANDRZUBKOV— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025
⏱ 98’ Trabzonspor 3-2 Sipay Bodrum FK pic.twitter.com/04FgoyXs49
Oleksandr Zubkov’un golüyle Sipay Bodrum FK karşısında 3-2 öne geçiyoruz!#TSvBDRpic.twitter.com/nb0331UgiW— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025
𝑍 𝑈 𝐵 𝐾 𝑂 𝑉 🫡 pic.twitter.com/4I6LNYv62i— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер киевского клуба оценил поединок против львовян в четвертьфинале
Поединок состоится 3 апреля в 22:15 по Киеву