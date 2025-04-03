Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Выложился по полной». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Турция
03 апреля 2025, 16:49 | Обновлено 03 апреля 2025, 16:50
579
0

«Выложился по полной». Реакция болельщиков на гол Зубкова

Гол Александра Зубкова вывел «Трабзонспор» в полуфинал Кубка Турции

03 апреля 2025, 16:49 | Обновлено 03 апреля 2025, 16:50
579
0
«Выложился по полной». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Турции между командами «Трабзонспор» и «Бодрумспор». Основное время матча закончилось вничью 2:2.

Игра продолжилась в экстратаймах. На 98-й минуте забитым мячом отметился вингер «Трабзонспора» Александр Зубков. Он слева сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки пробил в правый нижний угол.

Зубкова заменили на 106-й минуте. «Трабзонспор» одержал победу со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.

Hrbi Hkn: Как бы то ни было в концовке первого тайма, на 98-й минуте все та же ситуация, кроме Зубкова и Банзы, к сожалению, у нас нет ни одного игрока с характером.

Karakızan Mendy: Ты благословение от Бога.

ParaÇantası: От какого тренера перешел Зубков?

Alpi: Он нанес удар нерабочей ногой, вот что бывает с футболистом, где ты был все это время?

Trabzonspor Ultra: человек играет один.

Gökhan: Зубков действительно великий актер.

𝑴𝒂𝒛𝒆𝒓𝒆𝒕𝒔𝒊𝒛 𝑨𝒔𝒂𝒃𝒊: Он был единственным, кто выложился по полной с начала матча.

По теме:
«Еще один сезон с пустыми руками». Реакция фанов на матч Атлетико – Барса
Может пропустить остаток сезона. Моуриньо ожидает новую дисквалификацию
«Мы заслужили большего». Реакция болельщиков на миланское дерби
Трабзонспор Бодрумспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский оценил победу Динамо и ответил, кого хочет видеть в полуфинале
Футбол | 02 апреля 2025, 21:42 1
Шовковский оценил победу Динамо и ответил, кого хочет видеть в полуфинале
Шовковский оценил победу Динамо и ответил, кого хочет видеть в полуфинале

Тренер киевского клуба оценил поединок против львовян в четвертьфинале

Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Футбол | 03 апреля 2025, 16:43 0
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на 1/2 финала Кубка Португалии

Поединок состоится 3 апреля в 22:15 по Киеву

ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Футбол | 03.04.2025, 07:50
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
Футбол | 03.04.2025, 13:11
ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Футбол | 02.04.2025, 22:01
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего боксера, чем Усик: «Он сейчас номер один»
02.04.2025, 02:26 1
Бокс
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 1
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 44
Футбол
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 10
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
02.04.2025, 07:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем