Защитник Вереса: «В поражении от Полесья виноваты сами»

Один из ведущих игроков «Вереса» защитник Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от четвертьфинального кубкового поединка с «Полесьем», в котором ровенский клуб уступил со счетом 0:1:

«Недавняя разгромная победа в УПЛ над «Полесьем» добавила нам силы и в первом тайме у нас были прекрасные возможности не только открыть счет, но и, как говорится, закрыть матч. Но в этот раз подвела реализация.

Наши промахи где-то помогли гостям почувствовать уверенность в своих силах и после перерыва соперничество уже шло на встречных курсах. Чувствовалось, что судьбу противостояния может решить один точный удар.

Развязка произошла в дополнительное время, когда соперник забил гол, оказавшийся победным. Жаль, что в этом эпизоде ​​я сыграл не лучшим образом. В том, что не пробились в полуфинал, прежде всего, виноваты сами», – считает Вовченко.

Ранее сообщалось, что главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после минимального поражения житомирскому «Полесью» в 1/4 финала Кубка Украины.