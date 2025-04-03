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Кубок Украины
03 апреля 2025, 09:03 | Обновлено 03 апреля 2025, 09:34
399
0

Олег ШАНДРУК: «Сейчас чувствую пустоту, но грустить долго не придется»

Олег пообщался с журналистами после матча против «Полесья»

03 апреля 2025, 09:03 | Обновлено 03 апреля 2025, 09:34
399
0
Олег ШАНДРУК: «Сейчас чувствую пустоту, но грустить долго не придется»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после минимального поражения житомирскому «Полесью» в 1/4 финала Кубка Украины.

– Сейчас чувствую пустоту. Думаю, это ясно. У футболистов ощущения примерно такие же. Но грустить долго не придется. У нас очень короткая пауза перед следующим матчем.

В конце игры после сделанных замен у нас появились новые эмоции. Но уже не хватало того класса, качества, которое могут дать Руслан Степанюк, Николай Гайдучик. Конечно, это связано с длиной ряда запасных. У нас нет большого выбора равноценной замены. Владислав Шарай сегодня не мог сыграть после тяжелейшего выезда в Кривой Рог, Гиорги Куция играл на уколах. Всей команде на самом деле большой респект. Выезд в Кривой Рог сказался, усталость была заметна. Во втором тайме мы меньше создавали. Хотя даже несмотря на это мы могли перевернуть игру. Этот же эпизод с ударом Венделла.

Но мы понимаем, что мы скромный клуб. Знаем свои слабые места. Впереди – новое трансферное окно. Нам нужно не количество игроков, а качество. Мы уже над этим качественным усилением работаем.

Схватка на поле в экстратайме? Первопричиной стал эпизод, в котором игрок Полесья в нашей штрафной пошел прямой ногой у Романа Гончаренко. Даже судья признал, что этот момент стал катализатором. Наши футболисты завелись. К тому же это кубковая игра, все были на эмоциях. Дмитрий Годя и Александр Назаренко – не сдержались. А команды уже отреагировали – вы же понимаете. На кону был полуфинал. Но я не вижу проблемы. Тем более, Назаренко и Годя - поговорили после игры. Спасибо и уважаю футболистов, которые после игры находят в себе мужество подойти и извиниться, если нужно.

Сегодня дебютировал Антон Выдрич. Он хорошо себя проявил, агрессивно вел борьбу.

В предыдущей встрече против Полесья мы забили пять мячей. Сегодня создали достаточно, но не убили. Надеюсь, за это нам вернется где-то в игре с Шахтером. Но наша проблема – мало времени перед следующей игрой. У горняков больше возможностей для ротации. Хотя мы будем настраиваться на бой. Думаю, после просмотра нашего сегодняшнего матча они, по меньшей мере, будут чувствовать себя не совсем уверенными в победе, – сказал Шандрук.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Верес Олег Шандрук
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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