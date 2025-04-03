Намек Забарному и Ко. Наставник Борнмута назвал главную проблему команды
Андони Ираола недоволен игрой в защите
2 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Ипсвич». Гости неожиданно одержали победу с минимальным счетом 2:1.
Главный тренер хозяев Андони Ираола прокомментировал поражение своих подопечных и признался, что в команде существуют проблемы с оброной:
«К сожалению, мы попали в непростой период. Соперник нанес всего два удара, но сумел забить два гола. Это ужасно, потому что мы полностью контролировали игру. У нас были неплохие моменты, но в одном из эпизодов их защитник выбил мяч с линии ворот.
Нам нужно в ближайшее время улучшить игру в обороне, мы допускаем слишком много ошибок. В последних матчах мы много пропускаем и чтобы победить, нужно забивать по три или четыре гола. Нужно избегать таких ситуаций», – недоволен Ираола.
«Борнмут» набрал 44 балла и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. 5 апреля «вишни» сыграют на выезде против «Вест Хэма». Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
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