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Турция
03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:52
264
1

Трубин положительно отреагировал на последний поединок Бенфики в Португалии

«Орлы» минимально обыграли «Фаренсе» – 3:2

03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:52
264
1
Трубин положительно отреагировал на последний поединок Бенфики в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором столичный клуб переиграл «Фаренсе» – 3:2.

«Еще один шаг вперед. Далее – классико», – написал Анатолий.

Следующий матч «Бенфика» проведет 6 апреля в национальной лиге против «Порту».

В нынешнем сезоне Трубин провел 40 матчей во всех турнирах, и лишь 17 раз украинцу удалось оставить ворота сухими.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Фаренсе
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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avk2307
А він міг відреагувати на перемогу негативно?
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