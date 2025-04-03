Турция03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:52
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Трубин положительно отреагировал на последний поединок Бенфики в Португалии
«Орлы» минимально обыграли «Фаренсе» – 3:2
03 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:52
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram прокомментировал матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором столичный клуб переиграл «Фаренсе» – 3:2.
«Еще один шаг вперед. Далее – классико», – написал Анатолий.
Следующий матч «Бенфика» проведет 6 апреля в национальной лиге против «Порту».
В нынешнем сезоне Трубин провел 40 матчей во всех турнирах, и лишь 17 раз украинцу удалось оставить ворота сухими.
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