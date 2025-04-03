Шаблий оценил перспективы Ваната в Серии А на фоне слухов об Интере и Лацио

Известный футбольный агент Вадим Шаблий оценил перспективы украинского форварда Владислава Ваната в итальянской Серии А, куда активно сватают форварда «Динамо».

«Футбол меняется, становится более динамичным и техническим. Важной составляющей успеха является не только мастерство, но и быстрота принятия решений. Владислав демонстрирует качественную игру, великолепное тактическое понимание и высокую результативность, что является хорошим сигналом для дальнейшей карьеры.

Слухи об интересе таких клубов как Интер и Лацио подтверждают высокий уровень игры Владислава. Однако важно найти команду, где он получит регулярную игровую практику и сможет максимально раскрыть свои способности», – сказал Вадим.

В нынешнем сезоне Владислав провел 35 матчей в составе Динамо, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.